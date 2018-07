Pedro Reverte: "El mercado se ha disparado; hay equipos que están rompiendo las previsiones"

Toni Arranz y Cristian Galas han sido presentados como nuevos jugadores del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol junto a Pedro Rosique, director general de Deporte de la UCAM y Pedro Reverte, director deportivo.

El primero en hablar ha sido Reverte, quien ha querido dar la bienvenida a los jugadores y agradecer la predisposición que han mostrado ambos a la hora de firmar con la escuadra murciana.

A continuación, Toni Arranz, centrocampista defensivo procedente del U.D. San Sebastián, ha dado las gracias y ha explicado cuales son sus intenciones con la llegada al club universitario. «Agradezco la confianza depositada en mi; las sensaciones que tengo son realmente buenas y mi propósito es devolver esa confianza con trabajo y más trabajo; aprendiendo de mis compañeros y tratando de madurar como futbolista». El mediocentro madrileño de 24 años también ha expuesto que, pese a haber jugado en el doble pivote y de '6' fijo, estará a disposición de lo que el míster quiera.

Seguidamente, el otro protagonista presentado ayer jueves en la Condomina, el defensa Cristian Galas, también quiso agradecer al club, a Reverte y a Munitis el interés y la insistencia mostrada para firmarle. «Me atrajo la confianza depositada en mí. Un punto a favor fue que el míster me llamara. Vengo a crecer junto con el equipo» expuso el valenciano. A continuación, el jugador de 24 años procedente del Albacete Balompié ha explicado en qué posición se desarrolla mejor: «vengo de jugar de central, pero también he jugado de lateral. Me da igual una cosa u otra».

Por otra parte, el director deportivo Pedro Reverte fue preguntado acerca de los próximos fichajes que se pueden encontrar los aficionados del conjunto universitario y sobre la posible marcha del lateral zurdo Góngora. «Nuestra intención es buscar jugadores que hayan completado una buena campaña en 2ªB la pasada temporada, pero la realidad es que hay varios equipos que se están gastando más dinero del previsto y eso está haciendo que se disparen los precios en la categoría. En cuanto a Góngora; no descatamos su salida» explicó Reverte.

Así las cosas, el conjunto dirigido por Pedro Munitis realizará hoy viernes en el UCAM Sports Center las pruebas médicas para dar comienzo a la campaña 2018/2019.