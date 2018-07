Planes distintos para rivales de siempre

Pese a que uno rozó el ascenso a Segunda en dos ocasiones, y el otro quedó apeado de ese sueño por volver al fútbol profesional a las primeras de cambio, tanto FC Cartagena como Real Murcia volverán a verse las caras, una temporada más, en el Grupo IV de Segunda División B. La crueldad se cebó con un Cartagena que, pese a acariciar el ansiado ascenso, se encuentra ante una complicada tesitura, y no es otra que la planificación de una nueva campaña con un margen de tiempo menor para maniobrar. Una 'fortuna' que sí ha encontrado su máximo rival, un Real Murcia que, pese a la decepción de caer en la primera ronda del play off frente al Elche, ya ha solucionado los problemas por impagos a sus futbolistas con la AFE, ha contratado a un nuevo entrenador, y ha oficializado muchos movimientos en la composición de su plantilla, tanto con la llegada de nueve refuerzos como con la salida de algunos futbolistas que no han aceptado continuar.

Por su parte, el FC Cartagena vive un perIodo de resignación después del dramático final de temporada. Perder el ascenso en dos finales ha dejado a los albinegros sin capacidad de réplica. El proyecto de la temporada 2018-19 está aún en pañales a estas alturas del mes de julio, ya que el técnico Alberto Monteagudo ha rescindido su contrato (le quedaba un año), y la directiva sigue a la caza y captura de un capitán para la nave albinegra. Además, al no disponer aún de un nuevo entrenador, se desconoce cuando arrancará la pretemporada del equipo.

Respecto a la plantilla, tienen asegurada su continuidad doce futbolistas, pero con ciertos matices: Cristo Martín no jugará hasta 2019 por lesión; Rubén Cruz arrastra una sanción de tres partidos tras su agresión en el último duelo de play off a un jugador del Extremadura; Adama, la apuesta del club por la cantera, apenas ha jugado con el primer equipo; y Dani Abalo ha sido la principal decepción de la temporada pasada. Por otra parte, Pau Torres, Óscar Ramírez, Moisés, Jesús Álvaro, Cordero, Chavero, Sergio Jiménez y Hugo también tienen contrato en vigor. La campaña se alargó tanto, con la incertidumbre de no saber en qué categoría jugarían esta vez, que el Cartagena solo ha firmado a un futbolista: al ex murcianista Santi Jara. Tras su irregular curso en Nueva Condomina, llega a la ciudad portuaria para aportar calidad en el frente ofensivo. En cualquier caso, queda mucho trabajo por hacer en las oficinas del Cartagonova en materia de contrataciones.

En lo referente al Real Murcia, los granas, tras cumplir con sus obligaciones ante la AFE, han vivido un par de semanas movidas en sus oficinas con la entrada y salida de jugadores. El proyecto de Manolo Herrero echará a rodar mañana en Cobatillas, un proyecto del que ya han dicho adiós futbolistas importantes del pasado curso como son los Molo, Carlos Martínez o Elady Zorrilla, y no continuará, presumiblemente, el atacante Chrisantus. También se ha marchado Pallardó, que forma parte de la selección AFE, en busca de un nuevo equipo, y aún quedan por solucionar su futuro con el club el central David Mateos; los porteros Biel Ribas y Simón; y el lateral Pedro Orfila.

Además, a lo largo de la semana ha sonado con fuerza la posibilidad de que el canterano Juanma Bravo sea traspasado, por lo que, del pasado curso, solo continuarían en el plantel murcianista cinco futbolistas: Forniés, el recién renovado Charlie Dean, el capitán Armando, David Sánchez y Víctor Curto. También se mantiene en el aire la presencia del atacante Pablo Aguilera en la plantilla, tras regresar de su cesión, y la posibilidad de que algún futbolista del Imperial forme parte del primer equipo. En el apartado de altas, ya son nueve los fichajes efectuados por los murcianistas, convirtiéndose en el tercer equipo del Grupo IV que más incorporaciones ha efectuado.