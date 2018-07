"Si no llega a ser por la lesión que sufrí, quizás seguiría jugando"

¿De niño soñaba con..?

Ser jugador de baloncesto.

¿Cuándo se dio cuenta de que quería ser entrenador ?

Cuando no me quedó más remedio. Siempre he dicho que soy jugador de entrenador de baloncesto porque ya no podía jugar. Es verdad que quería seguir cerca del vestuario y la mejor forma es en un banquillo. Más que por la edad que tenía (35 años) cuando me retiré, lo que me forzó fue una lesión de rodilla, porque de lo contrario quizás seguiría jugando.

De su etapa de jugador le recuerdan por?

No he sido un jugador de élite,, pero sí que todos los rivales a los que me he enfrentado saben que lo que lo daba todo, que era competitivo y no me rendía nunca.

Aparte de con el baloncesto, ¿con qué se ha ganado la vida?

Siempre he estado ligado al mundo el deporte, pero la verdad es que siempre he podido vivir del baloncesto.

¿Con quién le gustaría tomarse un café?

Con Michael Jordan.

Un jugador de baloncesto que le ha marcado es...

Magic Johnson.

Un entrenador.

Lolo Sainz.

Como buen futbolero, dígame un jugador de fútbol.

Sin duda alguna, Juan Gómez ´Juanito´.

¿Duerme después de perder un partido?

Sí duermo, no bien, pero duermo.

¿Quién es el mejor jugador que ha entrenado en su vida?

He entrenado a muy buenos jugadores. Si dijese uno, sería injusto, porque alguno de ellos están en la NBA, pero cuando llevas ya unos cuantos años, es imposible nombrar a solo uno. Siempre he pensado que es más importante el equipo que cualquier individualidad.

¿Y al mejor al que se ha enfrentado?

Recuerdo a grandes equipos a los que me he enfrentado. Tengo mucho respeto por los jugadores y reconozco que soy un enamorado porque por cuestión de eddad no puedo seguir siéndolo.

¿Doncic triunfará en la NBA?

Sin ninguna duda.