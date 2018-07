Biel Ribas se desvincula del Real Murcia

Biel Ribas fue el primero de todos los jugadores con contrato en vigor que, tras el play off contra el Elche, avisó de que no quería seguir como grana más tiempo tras un curso plagado de contratiempos y de impagos. Esta misma tarde, el portero balear ha confirmado a esta redacción que ha dejado de ser jugador del Murcia tras alcanzar un acuerdo con los responsables de Nueva Condomina. El excancerbero también del UCAM, club con el que ascendió a Segunda División, ha sido posiblemente el mejor jugador de toda la temporada de la plantilla del Real Murcia, ya que sus intervenciones sirvieron en la primera vuelta para no tocar fondo y en la segunda para firmar una racha impecable y conseguir plaza para la fase de ascenso. El problema es que al ser también uno de los futbolistas con el sueldo más elevado y tras no aceptar una rebaja del mismo, la única solución que parecía posible era su salida inminente de Nueva Condomina.

Todavía falta por saber que va a pasar con otros dos jugadores que están viviendo la misma situación que Bie Ribas, el lateral Pedro Orfila y el defensa David Mateos, dos jugadores a los que, de no llegar a un acuerdo, el club estaría dispuesto a prorrogar las vacaciones de ambos, aunque esta cuestión podría provovar que el Murcia incumpla la normativa y el asunto se convierta todavía en más polémico.

El Real Murcia, que mañana comienza los entrenamientos y la pretemporada en Cobatillas, ha confirmado hasta el momento nueve fichajes. Los metas Ian Mackay y Tanis, el centrocampista Alexandre Corredera, el delantero Dani Aquino, los defensas José Ruiz y Dani Pérez, los extremos Julio Delgado y Héber Pena y el centrocampista Luis Miñano son por ahora las nueve caras nuevas que va a encontrarse esta mañana Manolo Herrero, el nuevo entrenador del conjunto grana para este campeonato.