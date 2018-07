Ana Carrasco conserva el liderato a dos carreras del final

La murciana Ana Carrasco Gabarrón, con Kawasaki, conservó el liderato del Campeonato del Mundo Supersport 300 a solo dos carreras para el final. La ceheginera del equipo DS Junior Team solo fue décima en el circuito de Misano Adriático, aunque pese a uno estar entre los mejores pilotos, le permite seguir líder con 16 puntos de renta sobre el alemán Luca Grunwald, quinto en el trazado transalpino.



Carrasco, por tanto, llega a las dos últimas citas, en las que estarán en juego 50 puntos, con una renta que puede ser suficiente para convertirse en la primera mujer en ser campeona del mundo.



En los entrenamientos solo pudo ser decimoséptima, lo que le relegó a una retrasada posición en la parrilla de salida.





¡Seguimos con problemas y mañana nos tocará salir 17°! ¡Aún así muy confiada, mi equipo encontrará la solución y haremos una buena carrera!??



Still having problems, tomorrow we'll start 17th! But I'm very confident, my team will find sure the solution and we'll do a good race!?? pic.twitter.com/aZqg5frINR