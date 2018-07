Biel Ribas: "Me enteré por las redes sociales de que no cuentan conmigo; estoy esperando que me lo comuniquen"

Si el día de la presentación de Dani Aquino, el presidente grana, Víctor Gálvez, anunciaba que Biel Ribas y Pedro Orfila no iban a seguir como jugadores del Murcia, el portero balear, apenas 24 horas después en un acto organizado por Radio Marca, explicó que «es una pena no poder seguir en el club». «Me enteré por las redes sociales que no seguía y estoy esperando a que el club me lo comunique», explicó uno de los mejores jugadores que ha tenido el Murcia este campeonato. «Estoy muy agradecido con esta gran temporada. Me quedo con la ilusión de la afición. Muchos pensaran que los jugadores somos unos mercenarios pero nos debemos a nuestra profesión y el dinero es importante», explicó Ribas sobre un despido en el que ahora la entidad y el cancerbero tienen que ponerse de acuerdo para ver cómo se cierra el capítulo económico.

La realidad es que tanto Biel Ribas como el lateral Pedro Orfila eran dos de los jugadores mejores pagados de toda la plantilla, además de que no han querido negociar ningún tipo de aplazamiento ni bajada de salario y han preferido dejar la inestabilidad que rodea al club y que ellos han vivido en sus propias carnes durante esta campaña, en la que además de cuatro entrenadores, han pasado hasta tres presidentes y los impagos han sido la noticia predominante en la recta final de Liga. Tanto Biel como Orfila manejan diferentes ofertas.