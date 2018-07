"Me voy feliz porque he hecho todo para que el equipo ascendiera"

A Alberto Monteagudo le esperaba en la puerta del estadio Cartagonova una furgoneta llena de maletas y enseres personales. Se marcha a casa, de vacaciones, para desconectar unos días tras un último mes cargado de tensión y emociones. Se marcha para no volver, aunque dice que deja el recuerdo de su paso por el club de las dos últimas temporadas y media.

Quiso dar una rueda de prensa para agradecer a todos y cada uno de los que han formado parte del club en todo este tiempo la disposición que siempre han tenido con él. El albaceteño se marchaba con una sonrisa en la boca y una punzada en el corazón por no haber logrado hacer lo que pretendía cuando aterrizó en la entidad en 2016. "Me voy feliz porque creo que no se puede hacer nada más para llevar a un equipo a Segunda División", explicó durante su comparecencia en sala de prensa ante los medios de comunicación, amigos, el director general de la entidad y algunos jugadores, como Jesús Álvaro y Cristo Martín.

"No es que ellos -en referencia al presidente y al director general- no quisieran ni que yo tampoco. Creemos que es lo mejor para empezar a partir de ahora un proyecto limpio, con alguien que venga con la ilusión que yo traje y que no he dejado. Mi opinión y la de Paco Belmonte coincidía y pensamos que lo mejor era terminar. El año que viene no iba a ser fácil repetir lo de éste", explicaba nada más empezar su comparecencia.

"Han sido quizá mil cosas las que han podido pasar para que no ascendamos. Esos 30 segundos en Majadahonda, los dos partidos con el Extremadura o cualquier otra más. Me he volcado con el club y me voy con un vacío en el costado por lo sucedido en Majadahonda, porque es un proyecto moldeado en gran parte por mi", explicaba el de Valdeganga.

Dijo haber descartado hasta dos propuestas para fichar con equipos de Segunda División antes de que empezara el play off de ascenso con el Cartagena, porque su ilusión era ascender con los suyos. Ahora, los clubes tienen prácticamente cerrados sus técnicos y lo tendrá más difícil. "Yo lo que quiero es que este Cartagena ascienda, porque aquí dejo muchos amigos y quiero que suba por sentimiento, club y ciudad", añadía el preparador.

Quiso reivindicar su trabajo y sus números. "He trabajado mucho y bien. Este club ha disputado seis fases de ascenso y dos de ellas han sido conmigo, creo que llevo dos años ganándome esa madurez de la que algunos hablan que no tengo".

Dice que la herencia para este equipo es "la de un conjunto que juega al fútbol y sabe hacerlo de forma asociativa. La identidad que hemos mostrado en el campo la puede explicar cualquiera de los doscientos directores deportivos repartidos por toda España.

Dijo si hay algo por lo que arrepentirse "no me acuerdo, aunque seguro que algo habrá. Soy muy crítico con mis propias decisiones. Si me equivoqué, lo asumo, pero no hay nada que me vaya a perseguir a partir de este instante".

Dijo que a partir de ahora le toca descansar un poco y tratar de desconectar algo y ver fútbol. "Buscar un equipo es la opción, pero ya no hay casi disponibles. El play off me ha hecho daño porque terminó muy tarde y ahora hay que tener tranquilidad. No descarto marcharme al extranjero, pero en principio voy a pelear por tener un hueco en Segunda División".

Quiso recomendarle al nuevo técnico que debe asumir el cargo a partir de ahora que "viva el día a día y se dedique a trabajar y sacar cada resultado y no desvíe la atención en lo suyo".

Monteagudo se va y deja unos números, probablemente los mejores de cualquier entrenador que haya pasado por el Cartagena y no haya logrado el ascenso.

A partir de ahora se abre una nueva era con un técnico por venir que tiene que ofrecer unas prestaciones similares a las de su antecesor, pero con el objetivo de acabar la faena y subir al equipo a Segunda.