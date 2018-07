"Me tendré que ganar en el césped ser el buque insignia del proyecto"

El delantero, acompañado de su familia y aclamado por más de 500 aficionados, destaca su madurez y su buen momento personal.

Siete años. Ese es el tiempo que ha tenido que esperar Dani Aquino para tener que volver a pisar otra vez la Nueva Condomina con la camiseta del Real Murcia. El delantero fue presentado ayer en el estadio grana después de que Víctor Gálvez abonara el pasado martes los 30.000 euros de la cláusula de su contrato con el Racing de Santander para podermarcharse a otro equipo y tanto el presidente del club murciano como Toni Hernández, el director general y deportivo, afirmaron en su presentación que regresa para ser «el buque insignia del proyecto», aunque el futbolista quiso ser cauto y prefiere ir paso a paso. «Eso me lo tendré que ganar poco a poco, si es verdad que llego en un momento de madurez extraordinaria y también en un buen nivel personal para que funcione todo, al estar cerca de los míos, pero me lo tendré que ganar», expresó Dani Aquino en su primer encuentro con los medios de comunicación tras su vuelta a la capital del Segura.

Aquino vuelve «a casa» avalado por sus casi 40 goles en dos temporadas con el Racing de Santander y, sobre todo, con el objetivo de repetir su último éxito como grana. Y es que el murciano hizo las maletas en junio de 2011 tras conseguir el ascenso a Segunda División ante el Lugo en el Antxo Carro. Sin embargo, casi diez años después, aseguró que el jugador que regresa cuenta con algunas diferencias respecto al que se marchó. «Tengo bastantes más años, ahora soy padre y tengo una familia maravillosa. Sé lo que es la responsabilidad y desde que nació mi hijo prometí que no le iba a fallar, así que todos los días intento crecer y ser mejor para convertirme en un ejemplo para él», dijo Aquino, quien firma por tres campañas, en una presentación que Toni Hernández catalogó como «el fichaje más importante del club en los últimos diez años». Quizá por esa razón, ni el presidente ni el director general quisieron realizar declaraciones sobre el resto de temas que engloban la actualidad del Real Murcia, pese a que desde la entidad se comunicó hace unos días que se iban a responder a todos esos interrogantes en el día de ayer.

Unos quinientos aficionados esperaron durante varios minutos en la Tribuna de la Nueva Condomina hasta que Dani Aquino saltó de nuevo al césped vestido de grana. Aunque, por unos instantes, el protagonismo se lo robó su pequeño cuando intentó imitar a su padre haciendo toques con el balón. «Creo que es el momento oportuno de regresar porque el Murcia también lo ha querido. Estoy con ganas de empezar y ya tengo el gusanillo de volver a Cobatillas y poder jugar en la Nueva Condomina ante toda esta gente», dijo en su presentación y añadió que «a nivel personal los objetivos son ser un gran compañero, trabajar con humildad y competir. Vengo para seguir creciendo como persona y creo tenemos los ingredientes adecuados para lograr el objetivo».

También valoró el empeño del club después de que Gálvez depositara la cantidad necesaria para lograr salir del Racing de Santander y poner de nuevo rumbo a Murcia, a pesar de contar con ofertas de Segunda División y Segunda B más suculentas. «El presidente está cumpliendo y están creando una ilusión que le hacía falta al Murcia y a la ciudad, una energía favorable donde el principal actor siempre es el Real Murcia. Me encanta que cuenten conmigo para esta nueva andadura que han comenzado y juntos intentaremos lograr crecer con el club», explicó Aquino, quien desveló entre risas que el presidente le ha pedido anotar 30 goles para esta campaña y quien también tuvo palabras para su exequipo. «Quiero agradecer al Racing y a la ciudad de Santander por el proyecto de todos estos años, donde me he encontrado con excelentes personas y me he sentido como en casa. También agradecer al Murcia el esfuerzo y a los aficionados por el recibimiento. Son sensaciones inexplicables, vuelvo a casa siendo feliz y es un día lleno de emociones», aseveró.

En apenas tres días, después de que el club grana hiciera frente a los pagos con los jugadores del pasado curso tras denunciar a la AFE, el conjunto murciano ha contratado a casi una decena de futbolistas para el plantel que dirigirá el entrenador Manolo Herrero el próximo curso con el objetivo de volver al fútbol profesional. «La plantilla es buenísima», afirmó Aquino y también dijo que «son jugadores exigentes que conocen la exigencia del club, y entre todos sacaremos el objetivo adelante».

Por otro lado, todavía quedan más movimientos que conocer, sobre todo en el capítulo de salidas. Aunque Víctor Gálvez ya dejó claro ayer durante la presentación de Aquino que tanto como Biel Ribas como Pedro Orfila no seguirán en la plantilla el próximo curso, a pesar de que ambos cuentan con contrato en vigor.