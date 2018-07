Corredera: "Conozco la idea del entrenador y creo que puedo aportar mucho"

El Real Murcia inició ayer la ronda de presentaciones con el regreso de Dani Aquino al club y Álex Corredera ha sido el siguiente en tomar el testigo. El futbolista catalán, de 22 años de edad, firma por dos temporadas y llega procedente del filial del Almería, equipo con el que consiguió el ascenso a Segunda División B. "Es importante sentir que el club al que vas te quiere y desde que el Murcia tuvo interés en mí fue importante. Era el momento de afrontar este reto y estoy muy ilusionado", ha dicho en su primer encuentro con los medios de comunicación.

Corredera, quien conquistó en las categorías inferiores del FC Barcelona la UEFA Youth League en 2014, llega para reforzar con su talento la sala de máquinas del técnico Manolo Herrero. "No conozco al entrenador personalmente, pero sí su idea. Sé que vengo a un club grande donde se tiene que jugar bine y es importante ganar pero también la manera, así que puedo adaptarme y aportar", explicó y añadió que "al final me he criado toda la vida en el Barcelona y mi estilo de juego es el de tener el balón, pero salir de allí me ha servido para adaptarme a otro tipo de cosas para triunfar fuera por lo que he ganado en competitividad y trabajo defensivo".

Respecto a sus dos ascensos consecutivos a la categoría de bronce, Álex Corredera asegura que "son experiencias bonitas que no voy a olvidar y lo que tengo en mente es aportar lo máximo para poder encadenar un tercer ascenso consecutivo, que sería maravilloso para el club y para todos".