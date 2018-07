Dani Aquino: "Me tendré que ganar ser el buque insignia del proyecto"

Daniel Aquino regresa al Real Murcia después de siete temporadas y lo ha hecho con una gran expectación. Decenas de aficionados del conjunto grana han esperado durante varios minutos para ver al delantero de nuevo con la camiseta de su equipo para recibirle entre aplausos. Toni Hernández, director general y deportivo del club, aseguró en su presentación que vuelve para "ser el buque insignia" del proyecto, aunque el jugador primero quiere ganarse esa vitola en el terreno de juego. "Eso me lo tendré que ganar poco a poco, si es verdad que llego en un buen momento de madurez y también en un buen nivel personal para que funcione todo al estar cerca de los míos, pero me lo tendré que ganar", aseguró.

"Regreso para ser un gran compañero, con humildad dentro de un buen grupo y con trabajo para competir. Vengo para seguir creciendo como persona y creo tenemos los ingredientes adecuados para lograr el objetivo", añadió más tarde un Dani Aquino, que firmar por tres campañas, en su presentación ante los medios de comunicación. Sobre las diferencias entre el futbolista que se marchó y el que regresa ahora, el atacante afirmó que "tengo bastantes más años, ahora soy padre y tengo una familia maravillosa. Sé lo que es la responsabilidad y desde que nació mi hijo prometí que no le iba a fallar, así que todos los días intento ser crecer y ser mejor para convertirme en un ejemplo para él".

También valoró el empeño del presidente Víctor Gálvez después de que el oriolano depositara los 30.000 euros necesarios para lograr salir del Racing de Santander. "El presidente está cumpliendo y están creando una ilusión que le hacía falta al Murcia y a la ciudad, una energía favorable donde el principal actor siempre es el Real Murcia. Me encanta que cuenten conmigo para esta nueva andadura que han comenzado y juntos intentaremos lograr crecer con el Murcia", explicó y también tuvo palabras para su exequipo. "Quiero agradecer al Racing y a la ciudad de Santander por el proyecto de todos estos años, donde me he encontrado con excelentes personas y me he sentido como en casa. También agradecer al Murcia el esfuerzo y a los aficionados por el recibimiento. Son sensaciones inexplicables, vuelvo a casa siendo feliz y es un día lleno de emociones", aseveró.