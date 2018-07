El UCAM inscribe a Soko, Benite y Hannah en el derecho de tanteo

La Liga ACB ha dado a conocer la lista de los jugadores que están acogidos al derecho de tanteo y en la que se encuentran Ovie Soko, Clevin Hannah y Vítor Benite. Por lo que, a partir de ahora, si cualquier equipo de la Liga Endesa quiere contratar a los tres jugadores del UCAM Murcia CB deberá mejorar las ofertas de renovación presentadas por el conjunto universitario, como ya informó este diario. Los nombres que aparecen en el derecho de tanteo contarán hasta el 14 de julio para aceptar una única oferta de equipos de la Liga Endesa, que el club de origen podría igualar en un plazo de cinco días.

Esto no tiene validez si los jugadores cuentan con propuestas del extranjero y se marchan a otra competición distinta a la ACB, aunque sí serviría para conservar sus derechos en caso de un posible regreso. Por lo que el club interesado debería llegar a un acuerdo con el club de origen para poder hacerse con sus servicios. Caso que ocurre en el UCAM con Billy Baron, por ejemplo, que fue inscrito el pasado verano en el derecho de tanteo pero finalmente se marchó a Turquía. Aunque, si decide regresar a la Liga Endesa, el club que pretenda ficharle debería llegar primero a un acuerdo económico con el equipo universitario.

Una situación que se podría dar de nuevo con Ovie Soko, ya que el interior británico suena con fuerza para reforzar al AEK de Atenas a pesar de los esfuerzos realizados por el UCAM para retener a uno de los mejores jugadores de la pasada edición de la Champions League. Clevin Hannah, por su parte, también ha recibido varias propuestas de la entidad murciana que han ido en aumento, como se conoció en la presentación del entrenador Javi Juárez, pero todavía no tiene claro su futuro tras encontrar la regularidad en el Palacio el pasado curso. Además, tampoco se ha llegado a un punto de encuentro con el representante de Vítor Benite al tener unas pretensiones iniciales un tanto elevadas.

Los jugadores libres, los que no estén inscritos, podrán negociar sin mayores impedimentos con cualquier club y en esta situación se encuentra el pívot Vítor Faverani. Al contrario que sus compañeros, no ha sido inscrito en el derecho de tanteo y es libre de negociar con los distintos clubes de la competición. No obstante eso no significa que no pueda hacerlo con el UCAM, puesto que si ambas partes están de acuerdo en prolongar su contrato podrían hacerlo a pesar de no estar acogido a esta normativa.