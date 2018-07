El Murcia se da un atracón en el arranque del mercado de fichajes

El Real Murcia abrió ayer el mercado veraniego con un ritmo de contrataciones más propio de las últimas horas que del primer día. Y es que el conjunto grana anunció de una tacada las primeras cinco caras nuevas con las que a partir de ahora contará la plantilla que dirigirá Manolo Herrero, entrenador del equipo murciano, el próximo curso. «Hasta que no se resuelvan las deudas con los jugadores, no comunicaremos los nuevos fichajes», repitió varias veces en las últimas semanas Toni Hernández, director general y deportivo del Murcia. Así pues, el club grana no se guardó nada en la recámara en la apertura del periodo de fichajes. Para abrir boca anunció el regreso del lateral derecho José Ruiz y la contratación del centrocampista José Luis Miñano, movimientos que ya adelantó este diario, y que se sumaron bien entrada la tarde los del central Dani Pérez, exjugador del UCAM CF, y los extremos Juan Delgado y Héber Pena.

La vuelta de José Ruiz a la Nueva Condomina no necesita demasiadas presentaciones, puesto que el defensa valenciano abandonaba hace exactamente un año el conjunto grana para firmar por el Atlético Baleares. Sin embargo, las aspiraciones del club por pelear por los puestos de play off de ascenso a Segunda se torcieron según avanzaron las jornadas y finalmente acabó en la lucha por lograr la permanencia. José Ruiz, quien coincidió con Toni Hernández en el Huracán Valencia, llegó al Murcia en el verano de 2015 y pronto se convirtió en una pieza fundamental de los planes de José Manuel Aira, exentrenador grana. Aunque, en su segundo año en Murcia, perdió protagonismo con la llegada de Juanjo García en el mercado invernal de 2017 y al no contar para Deseado Flores acabó firmando por el Atlético Baleares el pasado verano pese a superar el medio centenar de partidos con la camiseta murcianista.

El segundo movimiento que se confirmó ayer fue la llegada del centrocampista Jose Luis Miñano. Un jugador que ya tuvo a sus órdenes Manolo Herrero durante su etapa en el Hércules y que dejó una buena conexión entre ambos. «La filosofía del míster es la que me gusta a mí, la del toque, al posesión, tener el balón y hacer daño. (Herrero) confía mucho en mí y eso me viene genial, intento ser agradecido y devolvérselo en el césped», explicaba el futbolista en declaraciones al diario Información. Miñano, de 30 años de edad y también con pasado en el Huracán Valencia, ha sido un fijo en los esquemas del Hércules durante sus últimas cuatro temporadas en la Segunda División B, sin embargo, se ha quedado sin hueco en la revolución del equipo alicantino tras no conseguir el pasado curso una plaza para disputar el play off de ascenso hacia el fútbol profesional.

Además, también se produjo ayer el fichaje de Dani Pérez para reforzar el centro de la zaga. El exjugador del UCAM CF llega después de un año gris en el conjunto universitario marcado por la mala dinámica del equipo, aunque en la temporada del ascenso a Segunda División dejó buenas sensaciones y su edad (25 años) le convierte todavía en un central con proyección. De hecho, esta temporada ha sido capaz de desenvolverse como lateral en caso de necesidad.

Por último, el Murcia cerró el primer capítulo de contrataciones con el anuncio de los gallegos Julio Delgado y Héber Pena. El primero, formado en las canteras del Deportivo y el Celta, también llega procedente del Atlético Baleares tras anotar cinco tantos y será la primera cara nueva que ocupe una de las fichas sub-23 para el próximo curso, mientras que el ferrolano aterriza en Nueva Condomina después de un año irregular en el Racing de Santander. Aunque su velocidad y desborde pueden ser lasmejores bazas para dar el salto definitivo.