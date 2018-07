El Murcia confirma los fichajes de José Ruiz, Dani Pérez y Miñano

El Real Murcia ha confirmado hoy los fichajes de José Ruiz, Miñano y Dani Pérez. El lateral derecho, que regresa a Nueva Condomina un año después de marcharse al Atlético Baleares, y el centrocampista procedente del Hércules ya estaban cerrados desde hace varios días, tal y como había adelantado este diario. Además de estas dos incorporaciones, la entidad murcianista también ha confirmado la incorporación del central Dani Pérez, que en las últimas temporadas ha militado en el UCAM Murcia.

No solo los aficionados granas conocen a la perfección las características José Ruiz (28 años), que fue indiscutible para José Manuel Aira en las dos campañas en las que vistió la camiseta del Real Murcia; José Ruiz también es un viejo conocido de Toni Hernández, director deportivo murcianista. Y es que el lateral jugó en la temporada 2014-2015 en el Huracán Valencia, club presidido por el ahora responsable grana.

Desde la ciudad del Turia, el valenciano aterrizaba en Nueva Condomina en verano de 2015, y apenas necesitó tiempo para convertirse en una pieza fundamental del equipo dirigido por José Manuel Aira. Sumó 3.060 minutos en un total de 34 partidos, convirtiéndose en indiscutible en la defensa. Pese al no ascenso, su buen rendimiento llevó a la directiva a renovarle el contrato, continuando un curso más como grana, en el que disputó 26 partidos (2.061'). Solo la llegada de Juanjo en el mercado invernal le apartó de la titularidad, pese a que el valenciano demostró durante esos meses estar en mejor forma que el murciano.

El pasado verano, al no entrar en los planes de Deseado Flores, el lateral derecho hacía las maletas y ponía rumbo a Mallorca, donde se comprometía con el Atlético Baleares. Pese a disputar 31 partidos (2.610 minutos), su aventura en la isla no transcurrió de la forma esperada, y es que los blanquiazules cambiaron el objetivo del play off por la lucha por no descender a Tercera.

Además de José Ruiz, el Real Murcia también ha apuntalado su defensa con la incorporación de Dani Pérez. . El defensa sevillano llega procedente del UCAM Murcia CF donde ha militado en dos ocasiones durante las últimas tres temporadas.

El jugador de 25 años se formó en las categorías inferiores del Sevilla FC, donde militó en su filial en la campaña 2012/13 en Segunda División B. Del equipo sevillano se marchó al Cacereño, donde estuvo una temporada antes de llegar al UCAM Murcia. En el club universitario lograría el ascenso a Segunda División. En el siguiente curso, Dani Pérez sería cedido al CD Toledo, donde realizaría otra campaña notable consiguiendo la clasificación para los playoffs de ascenso a segunda división. En la pasada campaña volvería al equipo azul y dorado para jugar un total de 32 partidos en liga y 1 en Copa del Rey, volviendo a ser una pieza importante en la defensa del cuadro murciano.

Hoy también se ha confirmado la llegada de José Luis Miñano, anunciada también por este diario la pasada semana. El jugador aterriza en Nueva Condomina tras pasar cuatro temporadas en el Hércules, donde ha sido indiscutible para los distintos entrenadores que han pasado por el banquillo alicantino. Ha jugado una media de 35 partidos por temporada, marcando nueve goles. El fiasco del último curso, en el que los del Rico Pérez no se han clasificado para el play off, ha llevado a la directiva a buscar un cambio de caras en la plantilla, de ahí que no hayan ofrecido la renovación al ya jugador del Murcia -solo falta que se haga oficial la contratación-.

En Nueva Condomina coincidirá con Manolo Herrero, que le entrenó en el Hércules desde enero de 2015 a enero de 2016. En esa etapa, Miñano solo tenía elogios para su entrenador. «La filosofía del míster es la que me gusta a mí, la del toque, al posesión, tener el balón y hacer daño. (Herrero) confía mucho en mí y eso me viene genial, intento ser agradecido y devolvérselo en el césped», explicaba el futbolista en declaraciones al diario Información.