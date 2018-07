Toni Hernández ya sabe lo que es acabar una aventura antes de lo previsto

Víctor Gálvez trabaja en el Real Murcia con la esperanza de que el TAS dé la razón a Raúl Moro en su pelea con Mauricio García de la Vega. Una sentencia favorable al extremeño dejaría el camino libre al oriolano y a su equipo de trabajo, encabezado por un Toni Hernández que se encarga tanto de la gestión como de la planificación deportiva. Según ha explicado De la Vega en varias ocasiones, la resolución de la justicia deportiva tiene que llegar este mismo mes de julio, por lo que el mexicano confía en regresar al club si se le se da por bueno el contrato que firmó con Raúl Moro. La vuelta del azteca no solo significaría la marcha de Manolo Herrero, tal y como afirmaba el propio Mauricio García en rueda de prensa, sino también la de Toni Hernández. Esta situación no pillaría de nuevas al valenciano, que hace un año vivía algo parecido. Siendo director deportivo del Sabadell y habiendo avanzado ya algunos movimientos -continuidad del entrenador, renovación de jugadores y acuerdos con fichajes-, Hernández se veía obligado a hacer la maleta después de que su jefe no pudiera completar la compra de las acciones del club arlequinado. Aunque todo estaba preparado para que José García Coe se convirtiese en propietario, un giro inesperado hizo que el presidente de Hummel se quedase en fuera de juego. Los nuevos inversores no dudaron en rodearse desde el primer momento de gente de su confianza, de hecho tras comunicar que el acuerdo de José García quedaba roto, lo siguiente fue ponerse en contacto con Toni Hernández para notificarle su despido como director deportivo.