Manolo Herrero, con la mosca detrás de la oreja

El mexicano explicaba el pasado lunes que si vuelve no contempla la continuidad del actual preparador murcianista.

Mauricio García de la Vega no pisa las oficinas de Nueva Condomina desde hace casi tres meses. Sin embargo, su nombre sigue sonando un día sí y otro también en los despachos del estadio grana. No solo Víctor Gálvez está pendiente de todos y cada uno de los movimientos del mexicano, que confía que el TAS le dé la razón para recuperar el puesto que le quitaron por la fuerza Miguel Martínez y Deseado Flores; sino que tanto el personal deportivo como el no deportivo también es consciente de que en cualquier momento puede haber un cambio de rumbo en la entidad.

Uno de los que más preocupados anda en la última semana es Manolo Herrero. Al técnico jienense, cuyo fichaje se confirmaba el 13 de junio, le han surgido dudas después de que el pasado lunes Mauricio García de la Vega declarase ante los medios de comunicación que no contaría con el actual dueño del banquillo de Nueva Condomina si la justicia le acredita como propietario del club grana. «No lo contemplo», indicaba al ser cuestionado por Herrero.

Aunque esas palabras del representante azteca quedaron en un segundo plano al ser la noticia su ofrecimiento a pagar la deuda con la AFE, Manolo Herrero sí subrayó en rojo unas declaraciones que se ha tomado como un aviso, y es que le dejarían en una situación más que complicada en el caso de que se produzca la vuelta del mexicano. De hecho, el técnico jienense no tardó en mostrar su intranquilidad a gente de su confianza. Pese a que el andaluz sabía desde el principio la lucha que existía en el Real Murcia por la propiedad del club, no ha sido hasta escuchar a De la Vega decir que no contempla la opción de Herrero en el banquillo cuando el ex del Melilla ha expresado algunas dudas sobre lo que puede pasar si en solo unas semanas el TAS da la razón al mexicano.

Durante su presentación como preparador grana, el de Andújar indicaba a los medios que «cuando el presidente, el director deportivo y yo nos reunimos no tuve dudas, tenía que venir a este club. Algunos me preguntan si me preocupa la decisión del TAS, o mi salario, yo contesto que no». Esa tranquilidad que mostraba en público se ha convertido en inquietud en la última semana, de hecho, Herrero que ha estado un par de días trabajando en las oficinas de Nueva Condomina para dar el visto bueno a las primeras pinceladas del proyecto, no ha dudado en expresar sus dudas a gente de su entorno. Aunque Herrero tenía la esperanza de que un posible cambio en el consejo de administración no influiría en su trabajo, las palabras de García de la Vega le han hecho ver otra realidad, en la que su aventura en el Real Murcia podría acabar incluso antes de comenzar la temporada si el TAS, como se espera, dicta su sentencia en este mismo mes de julio.

Mientras tanto, el técnico murcianista sigue trabajando en la planificación de la pretemporada y en la construcción de la plantilla. Desde hace ya dos semanas, los granas tienen cerrados varios fichajes, entre ellos los de José Ruiz y Miñano, que una vez pagadas las denuncias ante la AFE irán siendo anunciados.