De la Vega:"Tengo el dinero, pero exijo la dimisión de Gálvez"

El mexicano Mauricio García de la Vega también apareció ayer tras el revuelo organizado en Nueva Condomina y volvió a insistir en lo último que dijo públicamente el pasado lunes y que ayer reiteró en dos mensajes a través de su cuenta de Twitter: «Tengo el dinero, estoy dispuesto a ponerlo hoy mismo. Exijo la dimisión inmediata de Gálvez, su consejo de administración y retorno mi firme compromiso de evitar el descenso pagando cuando se vaya». El norteamericano, pendiente de una resolución del TAS por la propiedad de la entidad, añadió en otro mensaje que «hace tres días me comprometí a pagar la deuda inmediata para evitar el descenso del club. Hoy, le tenemos pidiendo dinero a las peñas y diciendo que no garantiza la permanencia y que la liquidación será inevitable». Por lo tanto, De la Vega no parece dispuesto a tirar la toalla sin más.