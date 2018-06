El UCAM congela el abono pendiente de la Champions League

El UCAM Murcia Club Baloncesto lanzó ayer su campaña de abonos para la temporada 2018-2019, donde se mantienen los precios y se crea un carné para el fondo alto al precio de 130 euros en caso de renovaciones y de 150 para las nuevas altas. La entidad incluye de nuevo tanto los partidos de ACB como de Champions League en el abono, aunque en este caso no está garantizada la presencia del equipo en la fase de grupos de la competición europea, ya que previamente tendrá que superar una eliminatoria después de la decisión de la FIBA de dejar al tercer clasificado del torneo español, que fue el UCAM, sin plaza directa. Por tanto, si el equipo supera a finales de septiembre y principios de octubre ese enfrentamiento y se mete en la fase de grupos, la tarifa sí que será la misma e incluso sacarán beneficio los abonados, que tendrán derecho a un partido más, pero si falla y se queda eliminado, el abono se encarecerá. Por tanto, en ese enfrentamiento previo habrá mucho en juego.

Como ya es tradicional, los seguidores de la pasada campaña se podrán bonificar de un descuento en su carné, que está en torno al 30% con respecto a las nuevas altas, una medida que ha hecho extensible la entidad en esta ocasión a cualquier persona que también lo haya sido en alguna ocasión a lo largo de la historia del club. La campaña de abonados vuelve a tomar 'Los Tercios' como imagen.

Además, cualquier abonado actual que logre captar a uno nuevo se podrá beneficiar de un 20% para cada una de las nuevas altas que lleguen de su mano. Es decir, que un seguidor que lleve a cinco nuevos, tendrá su abono gratis.

Lo que no ha incluido el club en el carné son los partidos de play off, en caso de que el equipo llegue hasta ellos, de Liga ACB y de Champions League, además de reservarse la posibilidad de realizar dos días del club, como ya hizo el pasado curso aunque fue una medida que no llevó a cabo.

El objetivo es superar los 4.100 abonados de la pasada campaña e incluso llegar a los cinco mil, un reto que ya se marcó la entidad el curso anterior y que no alcanzó.

El abono familiar y los precios especiales para niños, jóvenes, desempleados y jubilados se mantienen en esta ocasión, en la que también se abre la posibilidad de adquirir una localidad en el fondo alto, que hasta el momento no se había puesto a la venta. El carné familiar también se mantiene.

Las renovaciones con la aplicación de los descuentos estarán abiertas hasta el 29 de julio próximo, ampliándose en este caso el plazo que daba antes la entidad.

En el caso de abonados ya de otras temporadas, los precios van, hasta el 29 de julio, desde los 345 euros en pista central (175 para infantiles y 195 jóvenes y jubilados), hasta los 130 en el fondo alto. El resto de tarifas son 315 en pista lateral, 300 en baja lateral, 190 en grada alta, 285 en las curcas, y 215 en los fondos pista y baja.

Para el caso de nuevas altas antes de 29 de julio y las renovaciones posteriores al 30 de julio, los precios están en 395 (central), 370 (baja central), 350 (lateral), 325 (baja lateral), 210 (alta), 310 (curvas), 250 (fondos pista y baja) y 140 (fondo alta). Por último, las nuevas altas a partir del 30 de julio tendrán los siguientes precios: 430(central), 410 (baja central), 400 (lateral), 360 (baja lateral), 250 (alta), 350 (curvas), 180 (fondos pista y baja) y 150 (fondo alta).