Sadiel Rojas renueva por una temporada con el UCAM Murcia

El UCAM Murcia Club Baloncesto ha anunciado la renovación por una temporada más de Sadiel Rojas, quien estará en la entidad hasta junio de 2020. El alero estadounidense con pasaporte dominicano, que hace justo un año firmó una renovación hasta 2019, ha llegado a un acuerdo con la entidad para estar en Murcia hasta 2020, según ha comunicado el club en una nota de prensa y con el siguiente montaje en su cuenta de Twitter:





Antes vivía en Altorreal, pero este año me he mudado a un piso junto a la Gran Vía y encanta. Quería comprarme una casa y me la he comprado aquí. Cuando bajo cada día a caminar con Romeo la gente me saluda, eso es lo mejor que hay en la vida. Además, hay muchos restaurantes y no te sientes solo. Eso es lo más importante. No es bueno vivir solo, cuando paseo a Romeo hablo por lo menos con diez personas al día. Antes pasaba el tiempo con los videojuegos y demás, pero ahora no tengo tiempo para nada. Hablo con toda la gente y nunca me aburro", decía en la misma entrevista el alero.

Sadiel Antonnio Lucciano Rojas, que nació el 16 de julio de 1989 en Wichita (Kansas), es un alero de 1,95 metros de estatura que llegó al UCAM Murcia en la temporada 2014-2015. Ya se ha convertido en el extranjero con más partidos de la historia del club en la Liga ACB, con 136, y ahora tendrá la oportunidad de ampliar mucho más esa cifra. en una entrevista concedida a La Opinón que la mejor decisión que ha tomado en su vida ha sido "vernir a Murcia. La gente de Murcia es muy simpática. Antes de ser tan conocido la gente me trabata de la misma forma que lo hace ahora. A mis padres les encanta, este año vivo en el centro y eso les gusta mucho. Además, dentro del club, Alejandro Gómez y yo tenemos un carácter similar. No quiero jugar con los mejores, quiero jugar contra los mejores, siempre. Esta es la meta, te puede llamar el Madrid o el Barcelona, vale, pero es mejor ganarles a ellos y hacer historia. Este año el Real Madrid nos tenía miedo porque pienso que hemos sido el único equipo que ha estado a punto de ganarle dos veces".Sadiel Rojas acaba de adquirir una casa en el centro de Murcia, concretamente en la Plaza de las Flores, y se ha convertido en ídolo de la afición.