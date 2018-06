Iriondo: "Nos ofrecieron medio millón de euros por perder, pero no se identificaron"

"Si supiéramos quién es, lo habríamos denunciado", dice

Cuando el FC Cartagena todavía no había encajado la sospecha de un presunto intento de amaño destapado por el diario El Mundo en el encuentro del pasado domingo ante el Extremadura que acabó con el ascenso del conjunto extremeño a Segunda División, se levantó ayer con una segunda información, en esta ocasión en el diario ABC, en la que también se le relacionaba con otro presunto intento de acuerdo ilegal para conseguir dar el salto al fútbol profesional. Su segunda aparición en los medios nacionales en apenas 48 horas ponía los focos esta vez en el choque de vuelta ante el Rayo Majadahonda, que acabó con el ascenso del equipo madrileño en la eliminatoria de campeones.

Y es que una llamada en los días previos al choque a un jugador del Rayo Majadahonda, en la que le llegaron a ofrecer unos 500.000 euros por dejarse perder, volvió a encender las alarmas. Aunque, desde el club madrileño aseguran que desconocen la identidad de la persona que se encontraba al otro lado del teléfono, por lo que Antonio Iriondo, entrenador del Rayo Majadahonda, aclaró ayer en una entrevista con Onda Madrid que no tienen constancia alguna de que se trate de alguien vinculado con el FC Cartagena. «Todo lo que aparece publicado no es veraz porque no hay tres jugadores implicados. Llamaron a un futbolista de nuestro equipo, pero lo hicieron con una llamada oculta y sin identificar. Se presenta como un abogado y le ofrece al jugador una suculenta prima. Le contesta que no vamos a entrar en ese tipo de acciones, y la cosa se quedó ahí», explicó ayer el técnico en la emisora de la capital.

«Cuando llegamos al entrenamiento me lo cuenta y le explico que debemos comentarlo con el grupo por si le ocurre lo mismo a más compañeros. Lo hablamos con el resto y pensamos que como se realizó la llamada con número oculto, y tampoco se identificó, podría ser alguien que intentaba desestabilizarnos en un momento importante de la temporada», añadió el entrenador del Rayo Majadahonda ayer en Onda Madrid. Además, el técnico del Majadahonda incidió en varias ocasiones en que no tienen la seguridad de que fuese alguien del Cartagena quien realizó la llamada. «Nunca fue en el nombre del Cartagena, creo que ofrecía unos 500.000 euros, lo que nos pareció una auténtica burrada. No lo tomamos en consideración en ningún momento porque no había ninguna identificación, en caso de que se hubiera indetificado lo hubiéramos denunciado», volvió a explicar y añadió que «podía ser un señor o un lunático que buscaba desestabilizar o sacarnos de nuestro centro. Quedamos en que si volvía a pasar o llamaban a otro jugador lo grabaríamos para denunciarlo, pero no volvió a ocurrir nada de eso».

Por otro lado, también señaló que «el nombre del Majadahonda no se ha manchado porque cuando ha habido algo en concreto, como en el caso del Extremadura, lo ha denunciado el entrenador y me parece estupendo que las leyes actúen. Pero, ¿a dónde vamos nosotros? No tenemos nada que decir ni nada que limpiar», aseveró y dijo que «si la Liga tiene dudas que nos pregunte, si llegamos a perder estaríamos en el punto de mira pero en ningún momento fue así».

Asimismo, el Rayo Majadahonda también emitió un comunicado en el que volvió a corroborar lo explicado por el entrenador Antonio Iriondo en los micrófonos de Onda Madrid y donde otra vez se resaltó que no tiene «constancia» de que el Cartagena esté relacionado con estos hechos.