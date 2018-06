El UCAM mantiene el traje de la ambición

El UCAM Murcia CB acumula cinco temporadas teniendo que cambiar a uno de los pilares más importantes del equipo, y es que por quinta vez consecutiva el equipo universitario arrancará el curso con un nuevo líder en el banquillo. Sin embargo, tras la marcha de Ibon Navarro al Morabanc Andorra después de firmar una de las mejores temporadas de la entidad al conquistar la medalla de bronce en la Basketball Champions League, la pizarra del UCAM volverá a escribir con el rotulador de la ambición, la intesidad y el carácter. «El primero que se exige el máximo soy yo», declaró ayer en su presentación Javi Juárez, nuevo entrenador universitario. El técnico aragonés, que llega desde la cantera del Real Madrid, tomará las riendas de un proyecto en la Liga Endesa por primera vez en su carrera tras quince años en los banquillos. Aunque eso no es algo que le asusta, ya quellevaba preparándose para asumir un reto de esta envergadura desde hace tiempo.

«Esta oportunidad ha llegado en el momento perfecto, no tengo ninguna duda. Todos necesitamos una formación para acometer un proyecto como el del UCAM, así que es el momento ideal y tengo la intención es demostrarlo», explicó el nuevo entrenador del conjunto murciano en su primer encuentro ante los medios de comunicación tras agradecer la confianza al presidente y a la junta directiva de la entidad. El nuevo líder del banquillo no tiene ninguna intención de variar lo que ha funcionado en el equipo y le ha llevado a poner en apuros a los principales clubes de la ACB en más de una ocasión, ya que «el UCAM tiene una trayectoria» y eso es muy importante para Juárez.

«El club tiene una identidad marcada desde la directiva y que también se transmite en la cancha. Se acerca a los valores que tanto he defendido estos años y me parece que es un sitio en el que puedo desarrollar mi parcena estando muy arropado. Además, el cambio es la figura del entrenador, pero hay una línea continuista con los jugadores que siguen y también en el cuerpo técnico», afirmó el técnico aragonés.

Juárez cuenta con experiencia en los banquillos de todas las categorías inferiores del baloncesto nacional y desde el 2015 ha sido el encargado de ´pulir´ el talento de las bases del Real Madrid. Por su pizarra, recientemente, han pasado ´diamantes´ como Luka Doncic -actual jugador de los Dallas Mavericks de la NBA- o Dino Radoncic, al que se le ha llegado vincular al UCAM tras la llegada de su entrenador. «Si te digo la verdad sería un placer volver a entrenar a un jugador como Radoncic, pero pertenece al Madrid y es un club señor que también tiene que pensar en sus intereses. Lo que está claro es que ellos tienen la experiencia de Facundo Campazzo y a la vista están los resultados», aseguró para después añadir que «me gusta entrenar cada día como si fuese el primero y jugar cada partido como si fuera el último».

Sobre las señas de indentidad en el juego de sus equipos, el técnico aragonés declaró que «me gustan los equipos que transmiten ilusión, que están comprometidos y que conectan con la grada». Además, conoce bien el apoyo de los aficionados del UCAM y lo difícil que se ha convertido en poder salir del Palacio de los Deportes con una victoria para cualquier rival. «Conozco bien al público cuando he venido como jugador y también en los últimos años. Es fundamental que vayamos todos juntos y que los aficionados se identifiquen con el equipo porque tenemos por delante muchos retos esta temporada», aseveró Juárez.

Al nuevo entrenador del UCAM Murcia no le falta carácter, personalidad y sobre todo ambición para tomar el testigo de un proyecto que sigue mirando hacia arriba cada año pese a sus limitaciones. «Esa es una de las cosas que más me motiva, sacar lo mejor de mí en beneficio del equipo. Eso es algo fundamental y creo que por eso estoy aquí», añadió y valoró que «no va a ser fácil repetir lo del año pasado, pero eso un reto y no entiendo el deporte de otra forma».

El equipo murciano, que cuenta a día de hoy en su plantilla con cinco jugadores -Kloof, Oleson, Rojas, Tumba y Emanuel Cate-, volverá a compaginar el próximo curso el calendario de la Liga Endesa con el de la Champions League, por lo que afrontará de nuevo otro exigente calendario para lograr sus objetivos. «Pienso que la exigencia no la pone solamente el entorno, también va con uno mismo. Estar aquí es una responsabilidad muy grande y quiero estar a la altura del club. No me asusta eso, es algo necesario para que el proyecto siga creciendo», concluyó Javi Juárez en su presentación.