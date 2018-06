El FC Cartagena asegura que "hemos sido sometidos a la prueba de telediario sin prueba alguna"

El Fútbol Club Cartagena ha emitido hoy otro comunicado por las acusaciones que ha recibido tanto del Extremadura como del Rayo Majadahonda, dos de sus rivales en el play off de ascenso, en virtud de las informaciones publicadas por El Mundo y ABC. En el mismo, la entidad albinegra defiende su inocencia y dignidad, y asegura que ejercerá "las acciones legales oportunas en defensa de nuestro honor contra cualquiera que nos haya atribuido o nos atribuya la comisión de delitos de forma injustificada". Asegura el club que preside Paco Belmonte que "hemos sido sometidos a la pena de telediario sin prueba alguna de cargo y sin respetar la inocencia a la que tenemos derecho y la que se debe presumir en estos momentos".

El comunicado íntegro del FC Cartagena, donde se muestra más rotundo que en el emitido ayer, es el siguiente:



Tras la noticia publicada en el diario El Mundo el pasado miércoles, 27 de junio, que afirmaba un "intento de compra al Extremadura", y hoy jueves, 28 de junio, en el periódico ABC, donde se asegura que "el Rayo Majadahonda rechazó dejarse ganar por el Cartagena", este club y esta junta directiva de trayectoria intachable, manifiestan que:

Primero.- Desde la llegada de la actual junta directiva al FC Cartagena hemos terminado con la deuda histórica de la entidad (Seguridad Social y Hacienda), pagado al día o por adelantado a empleados, jugadores y técnicos, hemos crecido en número de patrocinadores, abonados y en apoyo de las instituciones. Y a nivel deportivo, hemos ido alcanzando mejores resultados cada temporada, hasta quedarnos a las puertas del ascenso a Segunda División A en Majadahonda.



Segundo.- No podemos consentir las descalificaciones ignominiosas y calumniosas vertidas en nuestra contra por miembros del Extremadura U.D. o por jugadores del Rayo Majadahonda que ponen en entredicho nuestro buen hacer profesional, así como tampoco la interpretación torticera realizada por algunos periodistas en los que de forma directa o circunstancial se atribuye a este Club y a las personas que dignamente lo dirigimos la comisión de ilícitos penales.



Tercero.- Negamos tajantemente las acusaciones abducidas y anunciamos que desde este preciso instante procederemos a ejercer las acciones legales oportunas en defensa de nuestro honor contra cualquiera que nos haya atribuido o nos atribuya la comisión de delitos de forma injustificada.



Cuarto.- Desde el club queremos manifestar que vamos a defender el honor y la dignidad de esta entidad de valores deportivos íntegros, de su afición blanquinegra y de la ciudad trimilenaria a la que tenemos el orgullo de servir, porque no podemos permitir que se manche nuestro nombre. Por ello, desde este momento nos ponemos a disposición de los Tribunales de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con un doble propósito: demostrar la falsedad de las noticias publicadas y salvaguardar la imagen de equipo honesto y humilde que desde antaño nos ha distinguido.



Quinto.- Queremos también denunciar el periodismo sensacionalista y amarillista realizado por estos medios que no contrastan la información publicada y que versan sus noticias en comentarios sin fundamentos basados en supuestas conversaciones y llamadas desde números de teléfono ocultos y con sujetos que no se identifican, más propios de un cuento de detectives que de un medio serio y respetable. Además, de manera sobrevenida hemos sido sometidos a la pena de telediario sin prueba alguna de cargo y sin respetar la inocencia a la que tenemos derecho y la que se debe presumir en estos momentos.