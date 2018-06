Javi Juárez, entrenador del UCAM Murcia CB: "Esta oportunidad me llega en el momento perfecto"

El club admite las negociaciones para conseguir la cesión del Real Madrid de Radoncic y espera una respuesta de Clevin Hannah a la oferta de renovación

El UCAM Murcia Club Baloncesto ha presentado a su nuevo entrenador, Javier Juárez, quien llega procedente de la cantera del Real Madrid y que vivirá su primera experiencia como técnico de un equipo de la Liga ACB.

Alejandro Gómez, director general, ha manifestado sobre Juárez que "reúne los requisitos para entrenar en ACB. Creemos que es el momento ideal para que coja el equipo, y tiene algo importante para nosotros, que tenemos que fichar a un entrenador que arriesgue y entienda la filosofía del proyecto. Esto no se fácil para entrenadores que tienen algo que perder", ha dicho el madrileño, quien espera que Juárez "esté con nosotros durante muchos años, porque eso significaría que vamos en la misma línea para crecer sin prisa pero sin pausa".

Por su parte, Juárez ha asegurado que esta oportunidad le llega "en el momento perfecto, es lo que creo. Un poco todos necesitamos una formación para acometer un proyecto como el UCAM y es el momento ideal y la intención es demostrarlo", ha dicho, para dar las gracias "al presidente y a la junta. He sentido la ilusión de este proyecto y es lo más importante". El nuevo preparador ha ensalzado la trayectoria del club en los últimos tiempos y también que es un club que "tiene una identidad marcada desde la directiva hasta la cancha. Se acerca a los valores que tanto he defendido y me parecía un sitio para desarrollar mi parcela estando arropado".

Juárez ha garantizado también que habrá "una línea continuista con jugadores y sobre todo en el staff técnico, donde solo cambio yo, y eso es una gran ayuda". También ha dado unas pinceladas se su perfil como entrenador: "A mí, sobre todo, me gusta entrenar cada día y jugar cada partido como el último. Me gustan los equipos que transmiten ilusión y que conectan con la grada. La unión será perfecta el carácter y la motivación es lo que más me ilusiona y me motiva; es fundamental que sea así y por eso este aquí".

Después de alcanzar la Final Four de la Champions League, Juárez cree que "fácil no va a ser igualar lo del año pasado, pero es un reto. Hay que crecer y estoy encantado que sea un reto porque los necesitamos para sacar lo mejor de nosotros mismos. La exigencia va a cambiar muchas veces, pero soy de los que pienso que no la pone el entorno, la pone uno mismo y quiero estar a la altura del club", ha dicho, para añadir rotundamente que "el primero que se va a exigir el máximo soy yo".

"El equipo tiene una línea y una trayectoria buena. No soy la persona ideal para hablar de jugadores que han estado aquí, eso se verá en pretemporada, pero sí estoy al tanto de los movimientos", ha añadido el técnico, quien sobre la posible llegada como cedido de Dino Radoncic, a quien ha tenido a sus órdenes en el Real Madrid, ha apuntado que "sería un placer entrenar de nuevo a Radoncic, pero pertenece al Madrid. Ellos tienen la experiencia de estar aquí Campazzo y los resultados a la vista están de lo bien que salió. Ojalá que pueda venir aquí, porque estaríamos encantados, pero respetamos siempre la decisión del Madrid", ha comentado.

En relación al joven alero, Alejandro Gómez también ha puntualizado que "no es una decisión nuestra", para añadir que "los cupos están muy difíciles. Los grandes los fichan y nosotros tenemos que inventarlos. Radoncid, con 19 años, está preparado para dar el salto, pero es una decisión del Madrid y del jugador. La experiencia con Campazzo fue buena, ojalá que venga, pero no depende de nosotros". También sobre el primer fichaje, el rumano Cate, ha expresado que "es uno de los jugadores emblemáticos de la cantera de Madrid. Fue joven cuando dio el salto a la ACB con Sevilla y en LEB Oro se han visto sus posibilidades".

El director general, asimismo, ha dicho, como ya ha informado este diario, que "hemos presentado oferta a Hannah para su renovación que hemos aumentado varias veces, pero no podemos esperar a nadie. Creo que Clevin venía de hacer un mal año antes y el equipo le ha dado mucho a él. Hay que valorarlo todo". También está en el aire la continuidad de Brad Oleson, quien según Gómez "estamos a la espera de que nos conteste si se quiere retirar o seguir". En cuanto a Vítor Benite, el director general ha puntualizado que "tenemos que ver. Ojalá se quede, pero debemos ver su valoración de mercado", ya que el representante del jugador ha pedido un aumento de suelto que está fuera de las posibilidades del UCAM Murcia.