La marcha del técnico, a debate

Surgen voces discrepantes entre la afición, que prefieren el relevo en el banquillo tras el doble fracaso de la fase de ascenso

La división de opiniones respecto a la continuidad de Alberto Monteagudo ya está en la calle y va a ser algo que tendremos que vivir hasta que el club se pronuncie de forma oficial. El debate es tanto externo como interno, porque en la entidad han decidido darse al menos 72 horas para reflexionar sobre lo ocurrido y entre las decisiones estará si el preparador de Valdeganga seguirá de nuevo el año que viene llevando la nave albinegra.

El fútbol tiene unas connotaciones muy particulares y aunque digamos por activa y por pasiva que esto es una empresa, los matices son muchos, porque el juego y el balón lo inundan todo, para lo bueno y para lo malo, y lo que se dice un día puede ser lo contrario a lo que se afirma al siguiente.

«Alberto Monteagudo es el entrenador que Paco (Belmonte) y yo queremos para el FC Cartagena ascienda o no», aseguraba hace unos días Manolo Sánchez Breis, director general de la entidad, en declaraciones efectuadas a 7 Región de Murcia. «Creemos que es súper profesional y está súper preparado y que se deja hasta el último minuto del día por su trabajo. Si tomáramos una decisión, nunca encontraríamos un entrenador como Monteagudo», añadía el director general del conjunto cartagenerista en la misma entrevista efectuada al canal de televisión autonómico.

El propio Monteagudo, por su parte, señaló al término del choque lo siguiente: «No vamos a parar hasta llevar al club a Segunda División», por lo que se deduce, en ese instante al menos, que no pasaba por su cabeza otra cosa que no fuera seguir. Si estas palabras las contraponemos a las que dijo en rueda de prensa el viernes y cuando se le preguntó sobre este mismo asunto, nadie puede decir qué se le pasa por la cabeza al de Valdeganga a estas horas de hoy martes. «Tengo fuerzas para seguir, porque en estos dos años y medio hemos hecho un buen trabajo y los números así lo dicen y están ahí para constatarlo. Ahora mismo solo contemplo la opción de ascender y esta es una pregunta que tal vez habrá que hacer la semana que viene».

Desde el club prefieren ser cautos en estos momentos, la herida está abierta y la sensibilidad a flor de piel, por lo que cualquier palabra en un sentido o en otro puede provocar un aluvión de comentarios que desde el FC Cartagena prefieren evitar.

Esgrimen los directivos de la entidad cartagenerista que es el momento de las despedidas -ayer se marchaban de vacaciones los jugadores y los técnicos- y también de ordenar la casa por dentro y tomar impulso para ponerse a trabajar de inmediato. Sobre el papel había dos escenarios posibles, pero una vez que no se ha logrado el ascenso a Segunda, el club tiene que echar mano de su plan B, en el que si bien cuentan con un buen ramillete de jugadores con contrato en vigor, las opciones nuevas no tienen nada que ver si el equipo hubiera ascendido.

Una vez que el debate está sobre la mesa de la directiva cartagenerista, en la calle la discusión es, como no puede ser de otra forma, más acalorada. Muchos aficionados ya han dado su opinión, sobre todo en las redes sociales. No se entiende el hecho de que Monteagudo haya tenido dos finales para poder ascender -Majadahonda y Extremadura- y las haya perdido las dos. Pero no solo por el hecho de haberse perdido sino también por el futbol ramplón y falto de ambición que ha podido demostrar el equipo en estas dos eliminatorias. El Cartagena lo tuvo en su mano en Cerro del Espino, pero la falta de gol le condenó de forma cruel con un tanto en propia puerta. Ante el Extremadura no han sido capaces de ver portería, por lo que el solitario tanto de Pardo en la ida les fue suficiente a los almendralejenses incluso en el Cartagonova.

Un pequeño grupo de seguidores se concentró el pasado domingo en la puerta de salida de la plantilla y pedía la dimisión de Monteagudo. Probablemente habrá tantas opiniones como aficionados tenga el Cartagena, pero no cabe duda alguna de que la discusión existe en la calle y en la cabeza de Belmonte y Breis, y en pocas horas conoceremos la resolución de todo este asunto.