"Gálvez sabe cerrar empresas y Toni Hernández ya ha liquidado un club, y eso me da qué pensar"

«Pondré el dinero que el Real Murcia necesita para pagar las denuncias de los jugadores ante la AFE y no descender». Así comenzaba ayer su intervención ante los medios Mauricio García de la Vega. El mexicano quiso dar un paso al frente ante la inactividad de Víctor Gálvez, que a falta de cuatro días para que se cumpla el plazo establecido por la Federación para estar al día con los futbolistas, no ha desembolsado los alrededor de 600.000 euros que se deben tanto al primer equipo como al filial. Aunque el oriolano ha reiterado una y otra vez que pondrá el dinero, De la Vega indicaba que «con todas las veces que nos ha mentido hasta ahora, por qué no nos van a seguir mintiendo». El representante azteca sacó su lado más duro para señalar la gestión del actual consejo de administración, subrayando sus constantes mentiras y cambios de discurso. Por ello, dejó claro que «me comprometo a hacer frente a los pagos», aunque con una condición: «Gálvez y su consejo tienen que dimitir antes de las once de la mañana del martes -hoy para el lector-».

El ultimátum dado por De la Vega vino acompañado de una serie de reproches del mexicano a los actuales gestores granas. «Nos dijeron que no querían gestionar el club y ahí están; dijeron que habían comprado las acciones cuando ya estaban vendidas; nos vendieron que tenían músculo financiero y nos volvieron a mentir, porque no tienen dinero, solo saben mandar mensajes de miedo; también afirmaron que habían llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento para hacer una ciudad deportiva, algo que fue desmentido por el concejal», relataba, para calificar a Víctor Gálvez de «personaje fantasma».

Pasando a la acción, Mauricio García de la Vega también metió el dedo en la llaga hablando de los antecedentes del oriolano y de Toni Hernández, director general del club. «Toni Hernández ya tiene experiencia liquidando clubes -Huracán Valencia- y Víctor Gálvez sabe lo que es liquidar empresas, por lo que no estoy dispuesto a que hagan lo mismo con el Real Murcia», indicaba, pidiendo a los actuales gestores que dejen «la campaña del miedo con aficionados y patrocinadores». «Quién se comprometió a poner dinero fue Gálvez, no la afición o las empresas».

El mexicano insistió una y otra vez en que él tiene el dinero para salvar los pagos más urgentes y que tiene un plan a largo plazo. «Lo dije en enero y no he cambiado mi discurso», explicaba, para añadir, sin dar más detalles, que «hay inversores que me acompañan. Están vinculados al negocio inmobiliario en México y en Estados Unidos». «Basta ya de mentiras y de populismos, el Real Murcia tiene que estar en manos de gente que sabe».

Otro de los temas que no faltó en la comparecencia que Mauricio García de la Vega ofrecía en la mañana de ayer fue el hecho de que los gestores granas no permitan el pago con tarjeta en las taquillas ni se vendan carnés de manera online, lo que ha impedido a algunos aficionados que no pueden desplazarse a Nueva Condomina conseguir su carné. «Son técnicas inusuales. No tener datáfono o no poder adquirir un abono por Internet son cosas que parecen de la prehistoria», comentaba, calificando de «sospechosas» estas decisiones. Posteriormente volvía al tema indicando que «tengo miedo a que el dinero de los abonos no ingrese en el Real Murcia».

El representante azteca también se refirió a las dudas que despierta en un sector de la afición, que le cuestiona su capacidad para dar solución a la enorme deuda del club grana. «La gente dice que solo pagué una nómina en los dos meses que estuve. Pero eso fue un mensaje que se quiso transmitir desde gente del propio club para desacreditar nuestra labor». «Queremos hacer las cosas bien, cumpliendo con los compromisos y ajustándonos el cinturón», continuaba, dejando claro que «en caso de que no pudiera hacerlo no me agarraría al club como ahora Gálvez».

Además de las denuncias ante la AFE, el Real Murcia también tendrá que poner sobre la mesa un aval de 200.000 euros para poder inscribirse en la competición. Sobre esto, De la Vega explicaba que si vuelve al club «no habría problemas para ponerlo de mi bolsillo».

Sobre la ampliación de capital que plantea Gálvez dijo que «es un disparate». «Si nadie puso los 600.000 euros de los créditos participativos cómo se van a poner 18 millones de euros», continuaba.

A principios de junio, Víctor Gálvez acusaba a De la Vega de haber firmado un contrato para realizar conciertos en Nueva Condomina que apenas dejaba beneficios en las arcas del Real Murcia. Ayer, el mexicano quiso dar su versión, indicando que ese contrato fue firmado por el consejo de administración presidido por Miguel Martínez y en el que estaban Raúl Moro y Deseado Flores. «He estado detrás de conciertos de gente como Luciano Pavarotti, Maná, Luis Miguel... No puede venir un señor de Orihuela a saber cómo se hacen estas cosas», concluía.