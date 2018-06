Emanuel Cate será el primer fichaje del UCAM Murcia CB

Emanuel Cate, pívot rumano que el próximo 30 de julio cumplirá 21 años de edad, será la próxima temporada jugador del UCAM Murcia Club Baloncesto. Según la noticia avanzada por el periodista Chema de Lucas en la red social Twitter que ha confirmado esta Redacción, Cate, que se formó en la cantera del Real Madrid y mide 2,06 metros de estatura, será uno de los jugadores interiores del equipo que dirigirá Javier Juárez, quien mañana será presentado oficialmente a los medios de comunicación.

Pese a su nacionalidad rumana, Cate está considerado como cupo en la ACB, ya que se incorporó en 2013 a las categorías inferiores del Real Madrtid. En la campaña 2015-2016 se marchó cedido al CB Sevilla, donde el jugador nacido en Bucarest debutó en Liga ACB.

La campaña 2017-2018 la ha jugado en el Club Baloncesto Prat, de LEB Oro, el equipo revelación de la categoría. Ha jugado 27 minutos por partido, en los que ha promediado 10,7 puntos y 8,5 rebotes, estadísticas que le han llevado a ser el cuarto jugador más valorado de la categoría.

Cate puede jugar tanto de 4 como de 5 y se trata de no solo una apuesta de presente, sino también de futuro. Aunque no llegó a coincidir con él en la cantera del Real Madrid, Javi Juárez, que ha estado siempre vinculado al baloncesto de base en Madrid, conoce al jugador. De momento no ha trascendido la duración del contrato del pívot.