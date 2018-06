Mauricio García de la Vega ha dado un paso al frente para afirmar en un encuentro con los medios que "pondré el dinero que necesita el Real Murcia para no descender". El mexicano ha explicado que dispone de los 600.000 euros que necesitarían los granas para salvar el pago que los jugadores reclaman ante la AFE y que debe abonarse antes del viernes. La única condición que pone el representante azteca es que Víctor Gálvez y su consejo de administración dimitan de sus cargos y le permitan a él volver a asumir la gestión de la entidad. "Me comprometo a hacer los pagos siempre y cuando Gálvez dimita antes de mañana a las once", indicaba, acusando al actual presidente grana de mentir reiteradamente.

"Nos ha mentido públicamente", decía, enumerando algunas de las contradicciones que ha acumulado el oriolano en su discurso. "Nos dijo que no quería gestionar el club, nos dijo que tenía músculo financiero, que tenía un acuerdo con el Ayuntamiento... y al final se ha visto que todo es mentira. No tiene el dinero y solo se dedica a transmitir miedo", comentaba, elevando el tono para calificar de "fantasma" a Gálvez. Además, acusaba tanto a Toni Hernández como al empresario oriolano de saber muy bien lo que es liquidar clubes. "No estoy dispuesto a que esto suceda", comentaba.

Mauricio García de la Vega recriminó a los actuales gestores que estén intentando meter miedo, a la vez que quieren hacer responsables a aficionados y patrocinadores. "Quien se compromete a poner dinero es Gálvez, no los demás", decía.

El mexicano calificó de "disparate" la ampliación que pretende aprobar Gálvez, sobre todo porque "si nadie es capaz de poner 600.000 euros de los créditos participativos, cómo se van a poner 18 millones".

El representante azteca reiteró una y otra vez que tiene "el dinero que necesita el Real Murcia" y que detrás suyo hay "varios inversores". "Están vinculados a negocios inmobiliarios tanto en México como en Estados Unidos", comentaba, no dando más detalles.

"Gálvez habla y no cumple", volvía a pasar a la acción De la Vega, acusando al oriolano de no tener educación". "Tengo miedo que el dinero que se ingrese de los abonos no vaya a parar al Murcia", continuaba, añadiendo que es difícil creer al actual presidente grana porque "si hasta ahora nos ha mentido, por qué no lo van a hacer ahora".

Al ser cuestionado por qué hará si finalmente Gálvez no se marcha, De la Vega indicaba que "solo queda rezar para que pague".