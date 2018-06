Xiscu y Elady anuncian su marcha del Real Murcia

Elady Zorrilla se ha convertido en el segundo jugador de la actual plantilla del Real Murcia que se ha desvinculado en los últimos días a pesar de tener contrato en vigor para la próxima temporada. Después de que el central Molo anunciase su marcha y su posterior fichaje por el CD Ejido 2012 por "motivos familiares", el jugador jiennense ha escrito una nota en su perfil de Twitter, que minutos más tarde confirmó el propio club en su web, en la que dice adiós al conjunto grana pese haber firmado un contrato hasta 2020 hace apenas unos meses. "Después de un año y medio de ilusiones, trabajo, lucha, incertidumbres, alegrías y alguna tristeza, ha llegado el momento de decirte adiós mi querido Real Murcia. También es momento de pedir perdón a quien se sienta dolido por mi marcha, algunas veces las cosas no suceden como uno quiere y esta temporada todo lo vivido ha sido especialmente complicado", explicaba el extremo.

El adiós de Elady eleva todavía más al grado de incertidumbre en el actual panorama del club murciano, ya que la entidad tiene que abonar en torno a los 600.000 euros antes del próximo viernes para evitar un posible descenso administrativo a Tercera División ante las denuncias a la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) por las nóminas atrasadas que se adeudan todavía a los jugadores. "Nunca se me ha pasado por la cabeza jugar en otro club. Sé de donde vengo de jugar en césped articula ante 200 personas y es verdad que el murcia me impresionó desde que salté al campo. Me siento importante y no he tenido ninguna duda para llegar a un acuerdo", explicaba Elady en una rueda de prensa a principios de enero cuando renovó con el Real Murcia después de despertar el interés de varios clubes de Segunda División de cara al mercado invernal.

Elady Zorrilla llegó al equipo murciano en enero de 2017 de la mano de Deseado Flores tras despuntar en el Mancha Real en el grupo IV de Segunda B, sin embargo, sus intermitentes apariciones sobre el césped impidieron que se consolidase en el once inicial con los distintos inquilinos que han pasado en el último año por el banquillo de Nueva Condomina. En su tiempo con la camiseta murcianista, el andaluz ha disputado un total de 43 encuentros y ha anotado 13 tantos.

Xiscu Martínez también dice adiós

Minutos después de que se hiciera oficial la desvinculación de Elady Zorrilla del Real Murcia, el extremo Xiscu Martínez también anunció a través de las redes sociales su marcha. "Toca despedirse de una temporada difícil tanto a nivel individual como colectivo, solo tengo palabras de agradecimiento para compañeros, directivos y cuerpo técnico durante todo esto tiempo. A la afición solo daros las gracias por apoyarme siempre, tanto en las buenas como en las malas", añadió el jugador balear, quien tampoco pudo disputar ocho encuentros a lo largo del curso por culpa de las lesiones en las que anotó un gol.