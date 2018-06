El Real Murcia se prepara para empezar sus movimientos en el mercado de fichajes

El Real Murcia iniciará la última semana de junio con varias tareas pendientes por delante. Aunque la más urgente, sin lugar a dudas, será la de poner al día las nóminas de los jugadores que actualmente componen la plantilla grana. El conjunto murciano debe abonar en torno a los 600.000 euros antes del viernes (30 de junio) para no sufrir otro descenso administrativo -en este caso a Tercera División- tras las denuncias en la AFE (Asociación Futbolistas Españoles). No obstante, pese a que en la Junta de Accionistas del pasado jueves se volvió a confirmar la delicada situación económica por la que atraviesa el club con una deuda que ha engordado unos dos millones de euros tras la gestión del anterior Consejo encabezado por Raúl Moro, tanto Víctor Gálvez como Toni Hernández ya declararon que esto no iba a ser un problema, y que se haría frente a dicha cantidad.

«Hasta que los jugadores no estén al día, no se conocerán los nuevos movimientos en el mercado de fichajes», repitió una y otra vez Toni Hernández, director general y deportivo del Murcia, en sus varios encuentros con los medios en el último mes. Sin embargo, los obstáculos para el valenciano no acabarán después de poner al día a los futbolistas. Y es que, Toni Hernández deberá negociar con los jugadores que tienen contrato en vigor la manera de poder seguir vinculados al Real Murcia sin las fichas desorbitadas que firmó Deseado Flores. Por lo que deberán reducir sus sueldos de forma considerable.

En el lado opuesto se encuentran los futbolistas que también deberán negociar con la entidad, pero en este caso para desvincularse bien por su alta ficha o porque el club no cuenta con ellos. El primero en abrir la puerta hace unos días fue el central Molo, quien puso rumbo al CD Ejido 2012 por motivos familiares según escribió en una nota que subió a su perfil de Twitter minutos después de que el Murcia anunciase su adiós.

Pese a que en las oficinas del Real Murcia no quieren quemar etapas antes de tiempo, algunos equipos de la Segunda División B que no estuvieron inmersos en la lucha por el play off de ascenso o que cayeron a las primeras de cambio -como en el caso de los granas ante el Elche- ya han movido ficha antes de que se abra el mercado veraniego de manera oficial en julio. El Murcia tampoco se ha quedado atrás, puesto que como ya publicó este diario, el lateral derecho José Ruiz será el primer futbolista que llegue de la mano de Toni Hernández a la Nueva Condomina.

Un estadio que no es desconocido para el defensa valenciano, puesto que en el verano de 2015 llegó a la entidad murcianista desde el Huracán Valencia y se marchó el pasado curso al Atlético Baleares tras la total remodelación de la plantilla hace exactamente un año.