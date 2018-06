A noventa minutos de la gloria

El 1-0 que el Extremadura puso en la ida de la eliminatoria final por el ascenso se ha convertido en la excusa perfecta en Cartagena para espolear a los jugadores y aficionados albinegros para el encuentro de esta tarde a partir de las seis y media.

Aunque la decepción era el sentimiento que dominaba a todos tras aquel enfrentamiento disputado hace ahora una semana, los ánimos, las motivaciones y las esperanzas de todos han ido convirtiéndose en positividad para que el encuentro de hoy sea recordado por todos como el del ascenso a Segunda División del bloque capitaneado por Alberto Monteagudo.

El equipo tuvo su primera gran oportunidad en el Cerro del Espino ante el Rayo Majadahonda, pero ese maldito último minuto condenó al bloque albinegro con un gol encajado en propia puerta. El hecho de haber sido campeones de grupo les daba una segunda oportunidad y en ésta no quiere fallar nadie. Es verdad que el marcador no es lo que más le beneficia y que el Extremadura es un equipo repleto de grandes figuras de la categoría, que demostró el domingo anterior en Almendralejo que no ha llegado hasta aquí para pasar el rato.

Pero el conjunto albinegro ha tratado de conjurarse para no pensar en otra cosa que no sea ganar y subir. No le valen las excusas, las bajas o si uno u otro equipo llega en mejores condiciones físicas a este encuentro. Saben, porque así lo han hablado dentro y fuera del vestuario, que son noventa minutos para morir en el campo, porque no hay tiempo para más.

El técnico cartagenerista ha insistido tras la primera ronda que el fútbol les debe algo y quieren cobrárselo esta misma tarde en el Cartagonova. Nadie quiere pensar que no sea así, y por ello los mensajes han estado toda la semana salpicados de optimismo, ilusión, ánimo y fe, mucha fe en un bloque que ha dado tardes de alegría a sus aficionados esta temporada y que además logró en una gran segunda vuelta mantener el tipo para encaramarse a lo más alto de la tabla clasificatoria.

«El vacío que yo tengo del día de Majadahonda lo tenemos que llenar con un ascenso. Si no ascendemos, va a ser porque han sido mejores o porque han tenido más fortuna, pero no va a ser por porque no pongamos todo para ascender», decía el entrenador en la previa del encuentro.

El preparador ha tratado, por otro lado, de cuidar física y anímicamente mucho a sus jugadores. Todos saben que hay futbolistas que llegan con mucha carga de encuentros en sus piernas y que esta larguísima temporada, que acabará un 24 de junio, les ha ido mermando la frescura, descaro e incluso, la puntería de meses atrás.

En la fase por el ascenso jugadores como Ramírez, Álvaro, o Cordero se han perdido algún encuentro por este motivo. A eso hay que añadir que Cristo Martín, uno de los futbolistas más determinantes de este equipo, se lesionó justo a las puertas de la fase por el ascenso y que Sergio Jiménez fue sancionado con dureza -cuatro partidos-, tras un rifirrafe en Majadahonda. Pese a todo y a todos, el equipo salvó su primera bola de partido frente al Celta de Vigo y salió vivo de Almendralejo en un partido en el que fue dominado de principio a fin, aunque así tuvo ocasiones claras para haber anotado al menos un gol.

El 1-0 anotado por Pardo es una losa que deben remontar en los 90 minutos de calor que tendrán que sufrir en el Cartagonova. El Cartagena tiene a su favor que ya sabe lo que es marcarle tres tantos en casa al Extremadura en Liga y que además suma seis triunfos en las últimas siete jornadas jugadas en su campo.

Respecto al equipo que el preparador pondrá esta tarde sobre el tapete verde del Cartagonova, poco cambiará al de la semana anterior, con la salvedad de la vuelta de Jesús Álvaro en la banda izquierda, como lateral de largo recorrido, y la posible vuelta también de Cordero. Su participación es dudosa y no se conocerá si forzará su regreso o no hasta el último momento. Lo cierto es que su ausencia en el Francisco de la Hera le pesó mucho al centro del campo albinegro. Zarfino fue el amo y señor del medio campo aquel entonces y las transiciones se hacían más rápidas para el Extremadura a falta de jugadores capaces de tapar los huecos que se generaban.

El tándem Cruz-Aketxe parece más que decantado, al igual que el regreso de Ruibal. El Cartagena necesita ganar protagonismo con el balón, que el Extremadura no se lo arrebate y que sus interiores jueguen por dentro para crear superioridad.

El Extremadura tampoco variará su fórmula. En la ida Sabas dio con la tecla, por lo que jugadores como Jairo, Valverde, Kike Márquez (10 goles) y Enric Gallego (10 goles) volverán a ser de la partida. El bloque de Almendralejo ha anotado en los dos encuentros que ha disputado a domicilio en la fase de ascenso, lo que viene a demostrar de la solvencia que tiene de medio campo hacia arriba.

El Elche ya es de Segunda

Por otro lado, el Elche conseguía el ascenso a Segunda División después del 2-1 en contra en la vuelta de su partido por el ascenso ante el Villarreal B y gracias a la ventaja de 2-0 que trajo del encuentro de ida. La noticia triste fue el fallecimiento de un seguidor ilicitano tras un accidente de tráfico cuando acudía al encuentro.