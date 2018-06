El FC Cartagena se queda otra vez a las puertas del ascenso

No pudo ser. Por segunda ocasión esta temporada, al Cartagena se le escapó el ascenso a la categoría de plata en la eliminatoria definitiva. El Extremadura, gracias al solitario tanto del partido de ida y al empate a cero, es nuevo equipo de Segunda División. A pesar de ser campeones del grupo IV y de rehacerse del palo de Majadahonda doblegando al Celta B, el conjunto albinegro no logró el objetivo. Hubo algunas ocasiones, no muchas, para enviar la eliminatoria a la prórroga, y el choque finalizó entre la decepción de la grada y la impotencia de los jugadores.

La tarde comenzaba con sobresaltos para el Cartagena. Moisés se lesionaba en el calentamiento, y Cordero ni siquiera entraba en la convocatoria porque no se había recuperado de su lesión muscular. Monteagudo apostaba por Aketxe como única referencia en el ataque. La alineación la formaban Pau Torres; Óscar Ramírez, Josua Mejías, Zabaco, Jesús Álvaro; Diego Benito, Chavero; Jose Gaspar, Aitor Ruibal, Owusu; y Aketxe.

Los de Monteagudo saltaron al campo demasiado nerviosos, y el Extremadura estuvo a punto de adelantarse a las primeras de cambio. Un latigazo de Enric Gallego, precedido por un regalo de Zabaco, se escapó rozando la cruceta.

El punta del Extremadura fue, una vez más, el jugador más difícil de detener para la zaga cartagenerista. Los albinegros no manejaban la situación y cometían demasiadas pérdidas en el centro del campo. Los de Juan Sabas estaban muy cómodos en ese guión de partido, con hombres muy peligrosos al contragolpe.

José Gaspar era el jugador más activo de los locales. Pudo anotar el primer tanto en un mano a mano con el portero, pero el último control se le fue un poco largo y perdió la opción. Poco después, ejecutó un buen disparo tras una buena maniobra en la frontal del área, pero se le escapó por poco.

No paso absolutamente nada en el primer tramo de la segunda mitad. El Extremadura no atacaba, pero el Cartagena tampoco creaba peligro. Monteagudo se jugó el todo por el todo con dos delanteros más: Rubén Cruz y Moussa.

El andaluz tuvo un excelente ocasión, precisamente a pase de Moussa, pero su testarazo fue demasiado blando y el portero lo atajó sin problemas. El Cartagena apretó con más corazón que cabeza, y Hugo obligó a Manu a hacer una gran estirada para evitar el tanto.

Los albinegros tuvieron un par de acercamientos al área, aunque sin ninguna ocasión clamorosa para igualar la eliminatoria. El duelo acabó aún más emborronado con las expulsiones a Rubén Cruz y a Chavero. Ambos cometieron entradas muy duras que les acarrearon la tarjeta roja directa en el tiempo de descuento. Ni siquiera con la subida a la desesperada de Pau Torres para rematar un córner, el Cartagena logró el tanto que anhelaba.

El pitido final dejó a los futbolistas abatidos sobre el césped del Cartagonova, mientras la afición les despedía con aplausos y agradecía el esfuerzo de todo el curso. Otra temporada será.