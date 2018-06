Monteagudo: "Tengo fe ciega en el ascenso"

En busca de la oportunidad de redimirse, Alberto Monteagudo vive los días previos al día que puede cambiar su carrera como entrenador, y la de miles de aficionados cartageneristas que sueñan con que, esta vez, el fútbol les regale por fin el ascenso de categoría. El técnico manchego se agarra como a un clavo ardiendo a la posibilidad de remontar el domingo el 1-0 de la ida en Almendralejo. El preparador manchego considera que el equipo no tiene ningún miedo y está preparado para doblegar al Extremadura, una vez que se ha recuperado del varapalo de perder un ascenso en el minuto 93. «Lo normal es que después de aquello en Vigo nos hubieran metido tres y estuviéramos en casa todos. Por eso tengo fe ciega en que vamos a ascender», aseveró el técnico.

Con lo que sucedió en el Cerro del Espino aún fresco en la memoria, Monteagudo confía en que el fútbol sea justo y le devuelva ese éxito. «El vacío que yo tengo del día de Majadahonda lo tenemos que llenar con un ascenso. Si no ascendemos, va a ser porque han sido mejores o porque han tenido más fortuna, pero no va a ser por porque no pongamos todo para ascender», añadió el entrenador albinegro.

La ida dejó al aficionado albinegro aliviado a pesar del resultado, pues el conjunto extremeño pudo sentenciar la eliminatoria en su propio estadio. «Los primeros minutos fueron buenos, pero a partir de dos pérdidas de balón, perdimos la confianza, cogimos miedo y empezamos a meter el culo atrás», apunta Monteagudo, quien también destaca que el Cartagena tuvo una ocasión que se estrelló en el palo. En cualquier caso, entiende que los errores a la hora de iniciar el juego fueron el origen de las principales ocasiones del Extremadura.

De cara a la vuelta en el Cartagonova, el de Valdeganga espera un «partido intenso» y tiene la intención de ser protagonista con el esférico, pues cree que «es la mejor manera para ganarle a este equipo: intentar someterlos con capacidad de llegada al área».

Lo que sucederá el lunes por la mañana es toda una incógnita. Monteagudo no aclara si seguirá en el banquillo cartagenerista si no se consigue el ascenso de categoría, y solo se centra en el partido ante el Extremadura: «A lo mejor me preguntas después del partido y te digo que no tengo ganas de seguir porque estoy muerto», dijo.

Pase lo que pase, Monteagudo puso en valor lo que ha conseguido en estas últimas temporadas. «Si lo miro fríamente, es difícil hacer una temporada mejor que esta: 19 jornadas primeros, campeón de invierno, campeón de liga?», enumeró. Sin embargo, considera que el curso pasado estuvieron «más finos en la construcción del juego» y esta temporada han ganado empaque.

El Cartagena ha alternado el sistema de cuatro defensas con el de tres centrales y dos carrileros a lo largo del play-off. La primera vez que alineó la zaga de cinco fue en Majadahonda, pero Monteagudo reitera que «haría 100 veces más» lo que hizo aquella tarde, «porque hubo un tiro a puerta del equipo contrario en noventa minutos y el gol fue en propia meta». El técnico anunció que ya tiene decidido el esquema con el que saldrá mañana, y dijo que no lo cambia en función del rival, sino por el rendimiento que le pueden ofrecer sus jugadores.