Adrián Marín: "No me planteo salir del Villarreal"

El futbolista de Torre Pacheco Adrián Marín, quien tiene contrato con el Villarreal hasta junio de 2021, recibió a LA OPINIÓN para hacer balance de la temporada y hablar de su futuro.

Nació en Torre Pacheco y como todos los niños que le gusta el fútbol, empezó en la escuela de fútbol de su ciudad y cuando cumplió once años recibió la llamada de una de las canteras más importantes de España, como es la del Villareal. ¿Qué se le pasó por la cabeza y cómo vivió el cambio de aires?

Yo recuerdo que los dos primeros años, que eran de la categoría alevín, ya había salido de la escuela de Torre Pacheco, seguía con mi formación y fui a jugar al San Ginés, de Cartagena, y siendo alevín fui a jugar el Campeonato de España sub-12 con la selección murciana, y ahí es cuando empieza uno a decir que tengo la posibilidad de poder hacer las pruebas en algunos de los equipos grandes. Entonces fue cuando llegó el Villarreal, que era y es una de las mejores canteras. Fue para mí algo que me llamó mucho la atención, porque no te lo esperas, y empezar en la disciplina del club y a entrenar aquí, lo cambió todo.

Llegó a Villarreal y fue subiendo de categoría hasta una temporada que creo que es de las más importantes, la 2013-2014, que jugó más de 40 partidos, alternando el División de Honor, Villarreal C y Villareal B. ¿Es esa la temporada donde creyó que se podía dedicar a esto?

Llegué aquí para la etapa infantil, hice los años infantil y cadete. Esa temporada empezaba mi primer año de juvenil, y fue un año muy loco. Comencé la primera vuelta con el juvenil, luego entré en el Villarreal C, en Tercera División, y también tuve la posibilidad de jugar cuatro partidos en Segunda B con el Villarrel B. Tenía 16 años e iba muy rápido, fue también el año que fui por primera vez a la selección española sub-17. Fue un año loco y ves que vas progresando. Al empezar desde las bases la idea es subir escalón a escalón, pero al verte siendo juvenil de primer año y poder debutar ya en Segunda B, es algo que en estos clubes nos dan esa facilidad, que la gente tan joven puede progresar, y cuando llegas aquí a la residencia es lo que todo el mundo quiere, y es impensable, pero cuando va llegando todo rodado, fue un año que disfruté muchísimo, fue uno de mis mejores años.

Tuvo buenas actuaciones ese año. Incluso hizo la pretemporada 2014 con Marcelino García Toral en el primer equipo, que solo llamó a dos juveniles, Nahuel y a usted, y era todavía juvenil de primer año.

Estábamos Nahuel y yo, ya empezábamos a entrar en algún entrenamiento, empezamos a hacer la pretemporada, los amistosos, conocer jugadores. Empezamos a hacer dinámica de primer equipo, que es muy diferente a las bases, fuimos adaptándonos a lo que hacían los compañeros.

Al mes de acabar la pretemporada, el 14 septiembre de 2014, llegó su estreno en Primera División, jugando titular en el estadio Los Carmenes. ¿Setnía que se había cumplido su sueño al debutar en Primera División?

Sí, la verdad que pasó todo tan rápido que me dio vértigo, porque yo estaba en ese momento de vez en cuando entrenando con el primer equipo, de tercer lateral izquierdo. Bojan Jokic se lesionó con una sobrecarga, yo estaba entrenando como segundo lateral en ese momento, lo normal es que jugara Jaume Costa, pero esa semana se lesionó en un entreno. De golpe y porrazo pasé de tercer lateral, prácticamente sin opciones, y se plantó ante mí la oportunidad de que los dos laterales estaban lesionados. Me tocó salir al ruedo y ahí fue cuando ocurrió el debut.

Hay un dato curioso y creo que fue el futbolista de la Región de Murcia más joven en debutar en Primera División. El que más se acerca es Javi García, que debutó con un mes más que usted, que lo hizo con 17 años y 8 meses, y él debutó, con 17 años y 9 meses.

No sabía ese dato, sabía que la gente suele debutar los últimos minutos, pero yo jugué de titular. En el momento del debut sí que recuerdo que había algún dato como de los mas jóvenes, pero no sabía ese dato, me alegro.

La siguiente temporada estuvo convocado con la selección sub-19, sufrió una lesión y le llegó la llamada de la sub-21. Curiosamente es para dos partidos, el primero en Croacia clasificatorio para el Europeo, y el segundo era amistoso y se disputó en Nueva Condomina. Debutó en el partido oficial de Croacia pero no pudo jugar en casa.

Acudieron a Nueva Condomina varios familiares y amigos. Yo intenté facilitar todas las entradas posibles, fue una situación agridulce por así decirlo, contento porque el partido que jugué fue el que de verdad había que competir y fue increíble debutar con la sub-21, con jugadores como Deulofeu, Saúl, Dani, Marco€ Era la primera vez, para mí fue una experiencia bonita, algo que siempre recuerdas cuando luego te pones a analizarlo todo. Pero luego vino el amistoso y es normal que al se le den oportunidades a la gente que no ha jugado. Además, acabé un poco cargado de un abductor en el anterior partido, fui al banquillo, pero aun así muy contento. Tengo ganas de un futuro poder jugar en la Nueva Condomina con la selección.

Al final de esa temporada, en el verano se tramita su cesión al CD Leganés, que iba a ser su primera temporada en Primera, el mayor reto, ya que era integrante del primer equipo.

Sí, la salida a Leganés cambiaba un poco todo, porque como bien has dicho, los otros dos años todavía tenía ficha con el filial, pero la salida a Leganés ya era con ficha profesional. Ya era uno de los veinticinco jugadores de la plantilla. La situación del equipo también era atractiva, el club en cuatro años pasó de estar en Segunda B a la máxima categoría, y era todo un reto afrontar ese primer año, con la idea de que el club se consolidase en Primera, conseguir la permanencia, y también quizás al club le vino un poco de golpe el ascenso. Ahora han crecido mucho más como club y están trabajando todo de instalaciones, personal médico, ciudad deportiva, todo. El año fue bien, hicimos una buena piña, sacamos resultados importantes, nos hicimos fuertes en casa, que sabemos que era lo que tocaba, y conseguimos el objetivo.

En Leganés jugó alrededor de quince partidos. ¿Cómo vivió esos partidos en la mejor liga del mundo?

Bien, fue un año con altibajos. Empecé jugando de carrilero en líne de cinco, luego tuve una racha muy buena que con líne de cuatro y volví a jugar de lateral. La verdad que me sirvió mucho ese año, estaba cómodo en Villarreal desde los 11 años, cambiar de ciudad a Madrid, es un cambio totalmente diferente a nivel de vida, también el vestuario fue muy fácil, increíble, a nivel deportivo el cuerpo técnico y los compañeros me sirvieron para aprender otra cara del juego. Es un equipo totalmente diferente al Villarreal, el fútbol no es igual y la política de bases no es la que tiene el Leganés, y más un Leganés que era la primera vez que estaba en Primera. El objetivo era mantenerse, y la idea de juego y todo era diferente. Allí vi la otra cara de la moneda, por así decirlo, y la verdad que me nutrió en muchos aspectos.

Tras volver de la cesión, el Villarreal le ofreció la renovación y firmó hasta 2021. ¿Siente que el club apostó por usted tras esa temporada en Primera División?

Claro, al acabar la cesión jugué alrededor de 15 partidos, podían haber sido o menos, pero bueno, yo creo que crecí como jugador. Se me acababa el contrato que venía arrastrando desde que debuté aquí, y el equipo apostó por mí, por la renovación, por ampliar cuatro años más, y claro eso a mí me dio una seguridad, estabilidad y confianza. Que mi casa de todo la vida apostara por mí, es algo que te da tranquilidad y ganas de seguir creciendo aquí.

Tras su cesión y renovación podría pensar que esta podía ser tu temporada, pero desgraciadamente en agosto sufrí una lesión, le operaron y empezó la pretemporada mucho más tarde que los demás.

Sí, vine muy bien físicamente, en un estado de forma que antes no había estado, todo lo de Leganés más lo que yo me prepare este verano, llegué muy bien. A las dos semanas de empezar la pretemporada, fue cuando sentí las molestias en el TFL en la rodilla derecha, como era algo que yo ya había tenido en la rodilla izquierda. Decidimos no hacer método conservador, porque se podía prolongar mucho en el tiempo y además por mis sensaciones teníamos claro que lo mejor era intervenir, y así fue. Al fin y al cabo sí es cierto que tres meses de recuperación me cortan todo el rodaje, apenas hago pretemporada y cuando vuelvo, primero tengo que recuperarme físicamente para estar bien para competir, y luego, cuando estás bien, tienes que hacer esa mini pretemporada que no has hecho, que los compañeros sí han hecho y que yo, por la intervenciónm, no pude hacerla. Luego, recuperar sobre todo el tema de confianza, porque al estar parado tres meses, hay que ir poniendo todo en práctica. Yo creo que hasta principios de enero finales de diciembre, no logré volver a estar en el grupo cómodo.

Después de la lesión empezó su temporada y hasta ahora ha jugado dos partidos en Copa del Rey, dos en Liga y tres en Europa League. ¿Qué diferencias puede destacar entre las competiciones?

La Europa League es la segunda mejor competición europea a nivel de club, es un lujo jugarla, porque a nivel de la puesta en escena, de los campos, los clubes contra los que juegas, el tema simplemente de publicidad, como está todo decorado, es muy vistosa y bonita. Lo normal es que un equipo como el Villarreal en la fase de grupos sea favorito para clasificarse, como todos los años atrás lo está haciendo, pero sí que hay rivales complicados a nivel europeo. Se nota que en casa llevamos más el peso del partido y tenemos más el balón y estamos más cómodos, pero te das cuenta que fuera de casa cuesta sacar los partidos. Este año hemos logrado sacar los puntos e ir entre comillas cómodos, pero sí que se nota que fuera de casa es muy complicado.

Curiosamente de los partidos que jugó esta temporada, dos fueron contra tu exequipo ¿Cómo los vivió?

Bien, era como repetir todos los entrenamientos que hacíamos el año pasado, que eran partidos, posesión, es decir, contra estos jugadores he estado un año compartiendo vestuario, el día a día, como más familiar porque conoces mejor al jugador, también con esas ganas extra porque ahora estoy aquí y quiero hacer bien las cosas. La verdad que es especial, es bonito, son amigos que has hecho en el camino deportivo y volver a enfrentarte con ellos es lo mejor que te puede pasar.

En el mercado de invierno, como había sido una temporada difícil, ¿pensó en una cesión como la del año pasado?

Hubo opciones, pero tanto el club como yo no lo pensamos. También es que la situación no estaba mal, yo sabía que había sido por la lesión, hasta que recuperé la forma física y la confianza. Además, el club contaba conmigo y no quería que saliese, por eso he estado aquí hasta final de temporada y estoy muy contento.

¿Dónde veremos a Adrián Marín el próximo año?

R. En principio lógicamente tanto el club como yo queremos seguir aquí, no nos planteamos nada de salir, y ahora yo la idea que tengo es en junio desconectar un poco y en julio me volveré a preparar bien para volver del estilo del año pasado, que llegué muy bien a la pretemporada. Temporada nueva, vida nueva para intentar volver a rendir fuerte, engancharme bien al equipo y poder tener más protagonismo el año que viene.