El Murcia preparará una ampliación de capital de 18 millones de euros

Los accionistas del Real Murcia aprobaron en el día de ayer con muchos meses de retraso el balance económico del ejercicio 2016-2017, que se cerró, según la auditoría presentada por el consejo de administración, con unas pérdidas de 2,1 millones de euros. La deuda de la entidad grana a 30 de junio de 2017 es de 53 millones de euros. Con el voto a favor de Raúl Moro, que fue ejercido por Víctor Gálvez ante la ausencia del extremeño, las cuentas han sido aprobadas -once votos favorables, cuatro abstenciones y uno en contra-. Ahora, los directivos granas tendrán que convocar una nueva junta para acordar las medidas que se llevarán a cabo con el objetivo que reestablecer el equilibrio patrimonial y evitar la causa de disolución.

Aunque habrá que esperar dos meses, Víctor Gálvez ya adelantaba ayer mismo que en 60 días se convocará una junta de accionistas en la que se aprobará una ampliación de capital por valor de dieciocho millones de euros. Con esta medida, el oriolano pretende no solo dotar de liquidez al club sino además solucionar el problema de la propiedad de la entidad, ya que de esa ampliación podría salir el nuevo propietario, dejando sin validez las acciones que defiende tener Mauricio García la Vega o el propio paquete que Gálvez compró a Raúl Moro y que, según ha explicado, no tendría ningún valor. «Mi escritura no vale nada», indicaba el oriolano, que también avanzaba que esta temporada el club acumulará otros dos millones de deuda. «Hace falta dinero», comentaba, insistiendo en la cantidad de embargos que está recibiendo el club y que hacen que cualquier dinero que se ingrese no pueda ser utilizado para asumir los gastos del día a día. «Esta es la verdad del club, no podía venir con mentiras», continuaba, volviendo a dejar claro que la futura ampliación de capital «es la salvación del Real Murcia».

El auditor, sin respuestas

En la junta de accionistas, presidida por Enrique López y que contó con Stefan Settels como secretario -ambos son integrantes de la Asociación de Accionistas Minoritarios-, una de las voces críticas con la auditoría que se presentaba fue Higinio Pérez. El abogado intentó que se le aclarasen algunas partidas que no le cuadraban, sin embargo José María Díaz, encargado de explicar el balance económico después de llevar a cabo el informe presentado ayer, no fue capaz de dar una respuesta válida a la mayoría de cuestiones que se le hicieron. Ante el desconocimiento mostrado tuvo que ser Stefan Settels el que intentó salvar un poco la situación.