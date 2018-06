Monteagudo, entrenador del FC Cartagena: "El vacío de Majadahonda hay que llenarlo con un ascenso"

A 48 horas del día decisivo ante el Extremadura, Alberto Monteagudo mantiene la esperanza de que el fútbol les devuelva lo que les quitó en el Cerro del Espino, con aquel fatídico gol en propia puerta en el minuto 97. El técnico manchego sostiene que no piensa en otra cosa que no sea ascender el domingo. "El vacío que yo tengo del día de Majadahonda lo tenemos que llenar con un ascenso. Si no ascendemos, va a ser porque han sido mejores o porque han tenido más fortuna, pero no va a ser por porque no pongamos todo para ascender", señaló el preparador cartagenerista.

En cuanto a los lesionados, Jesús Álvaro ya está entrenando con el equipo y "con buenas sensaciones". Respecto a Miguel Ángel Cordero, el técnico mantiene la cautela, porque llega muy justo al partido: "Lo estamos reservando al máximo y mañana probaremos con él. No ha entrenado con el grupo y falta que la microrrotura le deje estar a buen nivel", indicó.

El entrenador de Valdeganga considera que ambos conjuntos llegan muy castigados físicamente a la cita del domingo. "Somos un equipo que lleva cinco partidos más que el Extremadura, con toda la carga emocional que hemos llevado", dijo Monteagudo, que también apuntó que el Extremadura acabó muy cansado en el partido de ida: "En los últimos 25 minutos ellos también piden la hora. Se les hizo largo", manifestó.

Monteagudo anuncia que su equipo saldrá al césped a ser protagonista con el balón, porque es "la mejor manera de ganarle a este equipo". De lo sucedido en el partido de ida, considera que el Cartagena perdió la confianza a partir de dos pérdidas de balón. "Concedimos dos o tres ocasiones y el equipo empezó a tener miedo", señaló.

El Cartagena está alternando en play off el sistema de cuatro defensas con el de tres centrales y dos carrileros. El técnico manchego ha indicado que ya tiene decidido esquema que alineará el domingo, y defiende que el 5-3-2 funcionó perfectamente, incluso en Majadahonda, porque el equipo apenas concedió un tiro a puerta y el gol encajado fue en propia meta.

Por último, el preparador de Valdeganga anima a la afición a que llene el domingo el Cartagonova y les ayude para conseguir el objetivo. "Llevamos muchos años sin jugarnos un ascenso en el Cartagonova. Falta que los futbolistas y los entrenadores demos la cara, y tengamos capacidad de llevarnos la eliminatoria", dijo.