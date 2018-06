"Se hizo en una etapa de transición, pero la Federación no está para poner avales"

José Miguel Monje Carrillo, presidente de la Federación Murciana de Fútbol, confirmaba ayer que la territorial no avalará este año al Real Murcia ante la Española. En declaraciones a este diario, el mandatario murciano indicaba que «se hizo en una etapa de transición», aludiendo a la temporada 2016-2017 cuando Martínez Abarca estaba al frente del club después del fallecimiento de Jesús Samper y a la espera que se pusiese en marcha la ampliación de capital que acabó con el desembarco de Raúl Moro, que finalmente se convirtió en propietario del club.

«La Federación no está para poner avales, solo se hizo en un momento determinado porque me llamaron desde el gobierno regional para pedirme que ayudara al club en un momento complicado, pero esa cuestión ya no existe», continuaba Monje Carrillo, que considera que en estos momentos, y a diferencia de cuando Abarca tuvo que asumir la presidencia por obligación para evitar problemas mayores, la entidad grana ya tiene un propietario que debe asumir sus obligaciones. «Ayudaremos al Real Murcia en lo que haga falta, pero nosotros no estamos para poner avales. No podemos quitar ese dinero al fútbol base. Al final poner 200.000 euros de aval significa un gasto financiero de unos 10.000 euros», concluía el presidente de la Federación Murciana, que el miércoles era el que comunicaba la decisión a Víctor Gálvez. La Territorial ha avalado al Real Murcia ante la Española durante dos temporadas, la 2016-2017 y la 2017-2018.