Titi: "Conozco la ambición del UCAM, por eso he vuelto"

Titi fue presentado ayer en La Condomina como nuevo jugador del UCAM Murcia Club de Fútbol para la temporada 2018-19. El delantero, que llega libre tras jugar en el Jumilla la pasada temporada, arrancó la rueda de prensa agradeciendo «mucho al club la confianza que ha tenido en mí». «Ya hubo contactos hace año y medio para firmar aquí pero no se pudo. Ojalá tenga un año limpio de lesiones y podamos disfrutar».

El '9' estuvo acompañado por Pedro Reverte, director deportivo del Club; Pablo Rosique, director general de deporte de la UCAM; y por Francisco Hernández, director de Infraestructuras y Obras de Murcia, empresa que ha apadrinado la llegada de Titi y que ayer rubricó su continuidad en el Club de Empresas del UCAM Murcia.

«Pedro Reverte me ha dicho que sea yo, trabaje y luche por marcar goles. Cuando me llamó no lo pensé, para mí no hay comparación con otros equipos», afirmó Titi. Además, contó que «no he hablado con Munitis, pero me han dicho que es un gran entrenador y espero trabajar muy bien con él». Sobre su estado físico, Titi afirmó que «ha sido un año difícil, venía de una lesión del cruzado de la rodilla. Pero ahora estoy bien, creo que con una buena pretemporada puedo estar a mi mejor nivel». También señaló que «me considero el mismo que se fue hace un par de temporadas. Me fui sabiendo que el objetivo de este club era ascender y vuelvo sabiendo la ambición que tiene. Ahora hay que empezar de cero, ir partido a partido, con tranquilidad».

Por último, Titi resaltó que «no creo que las exigencias marquen el inicio de la temporada. Estoy seguro de que haremos un buen equipo y empezaremos a tope la competición».