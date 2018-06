El Cartagonova apunta al lleno a dos días del choque

El Cartagonova está a un paso de regresar de nuevo al fútbol profesional y, por eso, quiere volver a lucir su mejor aspecto el domingo a las 18.30 horas ( BeIN LaLiga) durante el duelo decisivo por el ascenso a Segunda División frente al Extremadura. El Cartagena necesita remontar el 1-0 de la ida, y desde el club tienen claro que el primer paso para voltear el marcador adverso se encuentra en la grada. Según anunció la propia entidad albinegra ayer por la tarde en sus redes sociales, ya se han vendido más de once mil localidades para presenciar un encuentro que puede ser histórico y que los aficionados confían en que finalice con una explosión de alegría tras una larga temporada. Más aún cuando hace una semanas se escapó el salto de categoría ante el Rayo Majadahonda con un gol en propia meta en el último suspiro.

El ritmo de venta de las entradas va por buen camino, aunque el deseo de los dirigentes es el del colgar el cartel de 'no hay billetes'. Por eso, el pasado miércoles se lanzó una nueva promoción en la que los abonados del Cartagena pueden adquirir localidades para acompañantes a un precio de 5 (Lateral Bajo y Fondos) y 8 euros (Lateral Alto) hasta mañana a las 14.00 horas en las taquillas y oficinas del estadio albinegro. «Entiendo a la gente que pueda sentirse perjudicada por esta medida con tan pocos días de margen, pero no lo hacemos por perjudicar a nadie, lo hacemos por tener el Cartagonova lleno. Si hoy se hubiera colgado el cartel de 'no hay billetes', no hubiéramos tenido que tomar ninguna medida. Necesitamos que el estadio esté lleno. Estoy convencido de que nadie va a pitar el próximo domingo, y necesitamos que haya 14.000 de Cartagena en el estadio, y si para eso hay que poner las entradas a cinco euros, se ponen. Y es una medida no para cualquiera, solo para el abonado», explicaba ayer Manolo Breis, director general del Cartagena, ante la controversia generada por este hecho.

«Creo que el ritmo de venta de entradas va bien. Sigue habiendo colas para retirar las entradas, pero viendo la demanda que hay de localidades no sabemos si se colgará el cartel de lleno. Para ascender el domingo, cuantos más cartageneros haya en el campo, muchísimo mejor. Necesitamos de los cartageneristas, del apoyo de toda nuestra afición para conseguir ese ascenso de categoría. La gente se tiene que dar cuenta de que para la ciudad es muy diferente tener un equipo en Segunda B y tenerlo en el fútbol profesional», remarcaba Breis en su encuentro con los medios ayer, quien añadió que la temporada ha sido «interminable» y muy exigente después de alcanzar las eliminatorias de la Copa del Rey ante un rival de Primera División y disputar las tres rondas del play off de ascenso, independientemente de lo que ocurra.



14.000 banderines

Por otro lado, el club albinegro también comunicó ayer que se repartirán el domingo unos catorce mil banderines con los colores albinegros para teñir las gradas con la colaboración de la empresa Berbois.