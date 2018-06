Temor por las altas temperaturas a la hora del partido

Los aficionados del FC Cartagena se quejaron amargamente del sofocante calor que sufrieron el pasado domingo en Almendralejo durante el encuentro entre el Extremadura y el conjunto cartagenerista. Según informaba Cruz Roja Extremadura fueron once las personas asistidas y dos tuvieron que ser trasladadas a centros hospitalarios.

La mayor parte de ellos debido a las lipotimias o desmayos por el golpe de calor que pudieron sufrir en esos instantes en el campo. Un abonado del FC Cartagena fue una de las personas atendidas. Decía ayer a esta redacción que el calor era insoportable y que entre la presión del partido, las estrecheces del campo y el calor que pasó tuvo que ser retirado de su posición y ya no le dejaron ver la segunda parte por miedo a que volviera a repetirse el episodio. «Es verdad que me atendieron muy bien y me trataron de forma excepcional, pero aquello era insoportable», explicaba el seguidor albinegro.

No fue el único seguidor del club cartagenero que expresó sus quejas por lo sucedido, de ahí que en el club albinegro expresen su preocupación por lo que pueda suceder este domingo en el estadio Cartagonova, donde se jugará también a las seis y media, la misma hora que hace unos días en Almendralejo. Si bien no han elevado una protesta formal a la RFEF por la hora, sí que indicaban que lo más recomendable hubiera sido retrasar la hora al menos hasta las siete y media, cuando el calor es más llevadero.

El domingo no se esperan las mismas temperaturas que en el Francisco de la Hera, aunque es probable que los aficionados tengan que soportar los 27 o 28 grados en el recinto deportivo cartagenero.