Munitis se gana una nueva oportunidad en el UCAM con mucho por demostrar

El UCAM Murcia CF ya se encuentra inmerso en la confección de la nueva plantilla de cara a la próxima temporada. Un plantel que, de momento, no sabe a qué objetivo aspira, tal y como pudieron relatar en rueda de prensa tanto su entrenador, Pedro Munitis, como el director deportivo de la entidad, Pedro Reverte. Ambos comparecieron ante los medios tras la anunciada renovación de Munitis como entrenador universitario, un acuerdo que se extenderá durante la campaña que comenzará dentro de dos meses.

Pero antes de ello, el UCAM necesita olvidar el fracaso que ha supuesto no clasificarse tan siquiera para el play off de ascenso con un nuevo proyecto y una plantilla renovada que permita volver a dotar de ambición al club murciano. El encargo de volver a dirigir la nave será Munitis, un entrenador que no dejó malas sensaciones en lo referente al juego del equipo, pero que fue incapaz de sumar buenos resultados en las últimas siete jornadas de Liga. Junto al cántabro estarán Manolo Sánchez, quien ya fue técnico del UCAM en el año 2012, en Segunda B, como segundo entrenador, además de Víctor Fortes como preparador físico, quien regresa tras estar en el mismo cargo junto a Francisco en Segunda. El único que continúa en el cuerpo técnico es José Oyonarte, como entrenador de porteros.

Munitis tiene ahora ante sí la posibilidad de resarcirse y demostrar que es un técnico cualificado para el puesto con una plantilla hecha a su imagen y semejanza junto con el director deportivo Pedro Reverte. Ambos confesaron, en sala de prensa, que «tenemos claro el perfil de jugador que queremos incorporar: que presione alto y sea capaz de llevar la iniciativa en el juego, que sea combinativo». Obviamente, con ese tipo de futbolista intentarán reforzarse muchos equipos de la categoría, pero Munitis ofreció una serie de argumentos para que el UCAM sea el equipo elegido por los jugadores.

«El objetivo del club y el mío es muy claro, y es ser un equipo diferenciador en esta categoría.Por ejemplo, es un club que no es el que más paga, pero paga, paga siempre y paga en tiempos. Otro motivo para venir aquí es que queremos aprovechar al máximo todas las posibilidades que nos da la UCAM como universidad, para estructurar a todo lo que rodea a la plantilla y al equipo, y los medios que se pueden poner a disposición del jugador para que nos dé su máximo nivel y que nos permitirá exigirles el máximo».

En todo caso, Pedro Munitis confesó que iniciar el proyecto desde el principio es más fácil que hacerlo a final de temporada: «Vinimos en una situación límite, con ansiedad, con una plantilla hecha a la que nos teníamos que adaptar. Ahora es totalmente diferente, empiezas a construir desde el principio, saben cuál es la idea y la identidad que queremos para el equipo y así es más sencillo trabajar».

Por otra parte, Pedro Reverte también ofreció sus impresiones tras la renovación del acuerdo con Munitis: «Tomó la decisión de venir cuando el equipo estaba cayendo de una manera que todos veíamos que no se conseguía sacar. Que Pedro apueste por nosotros, estando a mil kilómetros de su casa, yo creo que eso da a entender el compromiso que tiene con este club». Además, reconoció que hay jugadores con contrato que podrían salir, aunque el UCAM no se plantean que entre ellos estén el extremo Julen Colinas y el central y capitán Fran Pérez, con los que cuenta.