Dos equipos decididos a atacar

Juan Sabas, entrenador del Extremadura, confesaba que su equipo no sabe jugar a otra cosa que a ganar los partidos. Por eso, cuando fue preguntado por el equipo que podrá verse el domingo en el Cartagonova, el preparador del bloque de Almendralejo esgrimía que: «Nuestro objetivo allí es ir a marcar un gol. Como vayamos pensando en que tenemos que defender con una renta tan pequeña no vamos a ascender con esa mentalidad».

El Cartagena no tiene otra que ir a marcar, empatar la eliminatoria para luego ir a por el partido y ascender. Al bloque de Alberto Monteagudo no le quedan más balas en la recámara, por lo que no puede especular ni mucho menos con tal o cual resultado. A punto estuvo de salirle bien ese juego en Majadahonda, pero la falta de pegada, la poca ambición demostrada, le pasó finalmente factura. «Estamos a 90 minutos de hacer historia, y eso no se elige, eso no está al alcance de todos, los que hacen historia son únicos, elegidos , y nos hemos ganado poder hacerlo.Hay que llenar el Cartagonova y terminar como se merece esta ciudad y afición LFP», indicaba el propio entrenador en las redes sociales.

«Todos nos jugamos mucho, la afición, el club, el equipo, la prensa ... Tenemos toda la ilusión del mundo por ascender e iremos a morir en el campo», indicaba, por su parte, Míchel Zabaco, jugador del bloque albinegro en la rueda de prensa ofrecida ayer a los medios de comunicación.

Cartagena y Extremadura han sido dos equipos esta temporada que se han caracterizado por salir a dominar al rival y crear para ganar. No han especulado casi nunca y gracias a eso se han estado disputando durante toda la temporada los puestos que daban derecho a jugar la fase de ascenso.

El FC Cartagena ha marcado en nueve partidos de los doce jugados en la segunda parte de la temporada -19 tantos a su favor- y entre ellos ha anotado tres goles en dos partidos -Jumilla y Extremadura-, por lo que ahora nadie puede dudar de la vocación que ha mantenido Alberto Monteagudo durante toda la temporada.

El Extremadura no le anda a la zaga. En la temporada regular fue capaz de golear en tres ocasiones a tres rivales (El Ejido, Betis B y Córdoba B) y en la fase de ascenso ha marcado en las salidas a Fabril y Mirandés, lo que le convierte en un bloque con mucho gol -ocho más que el FC Cartagena en la temporada regular-.

El defensa albinegro Míchel Zabaco insistía en que no hay tiempo para ningún tipo de especulaciones posibles, por lo que hay que ir a ganar el encuentro desde el momento en el que el colegiado pite el inicio del choque: «Ir a por el partido desde el minuto 1 sabiendo que un gol que marquemos igualará la eliminatoria, por lo que el primer objetivo es adelantarnos en el marcador».

No obstante, sabe que el Extremadura no es una perita en dulce, ni mucho menos: «Somos conscientes de que no hicimos un buen partido en la ida, pero salimos vivos y estamos motivados y concienciados. Después de esto ya no hay más esta temporada y estamos a 90 minutos de subir a Segunda División, por lo que lo pondremos todo. Después de no aprovechar la primera oportunidad ahora queda otra».

Según Zabaco el estado de la plantilla es bueno para esta final. «No tenemos bajas por sanción y los lesionados van mejorando. Hay que estar centrados en recuperarnos lo más rápidamente posible para salir al campo a morir», incidió.

«Sabemos cuáles son sus peligros, los cuales no supimos contrarrestar en Almendralejo, aunque ellos tampoco estuvieron muy efectivos y luego apareció Pau Torres. Eso ya pasó y ahora tendremos toda la ilusión del mundo puesta en un estadio que estará lleno o muy cerca de estarlo», explicó.