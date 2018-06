Cordero fuerza su recuperación para jugar el domingo con el Cartagena

Miguel Ángel Cordero, centrocampista del Fútbol Club Cartagena, está acelerando su recuperación para poder estar el domingo con el equipo albinegro en el partido ante el Extremadura (18.30 horas), frente al que los cartageneristas tienen que remontar un 1-0 para lograr el ascenso a Segunda Divisón.

"Estoy bastante mejor. Veremos a ver cómo voy a evolucionando en los pocos días que quedan. Vamos a hacer todo lo posible para intentar estar, pero no sabemos cómo va a reaccionar la pierna en estos días", ha dicho el futbolista, que se lesionó en el encuentro de vuelta ante el Celta B y que no pudo disputar el pasado domingo el choque en Almendralejo.

"Estamos pensando en forzar una lesión que normalmente es de más tiempo, y vamos a intentar acortarla. Ojalá sea posible, porque estos son los partidos que todo el mundo quiere jugar y que todo el mundo va a forzar con cualquier molestia", ha añadido el centrocampista.

Cordero también ha comentado que "cada vez que he jugado varios partidos seguidos, he rendido a un nivel bueno, y siempre me ha venido ese parón por culpa de las lesiones. Nunca me han dejado terminar de explotar al cien por cien. Intentaremos mejorar eso para este verano. No sabemos por qué siempre vienen las lesiones por la misma zona. No es normal que me ocurra tanto, nunca he tenido tantas lesiones como este año", ha comentado sobre los problemas físicos que ha arrastrado durante la temporada.

Al margen, el futbolista de Lebrija ha puntualizado sobre la eliminatoria que "está muy abierta. Estamos a un gol aquí en el Cartagonova. Creo que solo en 1 o 2 partidos nos hemos quedado sin marcar en casa. Está bastante abierta. Con el apoyo de todo el mundo, que lo vamos a necesitar, creo que estamos dentro de la eliminatoria. El partido allí no fue bueno, pero ellos perdonaron bastante y eso lo pueden pagar", ha comentado.

Cordero sabe que "ellos irán a marcar, porque si nosotros salimos a atacar, ellos jugarán con esa expectativa. Tenemos que salir como hemos salido siempre aquí, a hacer un gol rápido, y ya veremos cómo va el partido, si podemos hacer el segundo y, si no, a aguantar. Con el 1-0 la eliminatoria está empatada. Tenemos que tener cuidado de que no nos hagan gol, meter un gol rápido y empezar de cero", ha advertido.

La posibilidad de prórroga e incluso de que se resuelva la eliminatoria en los penaltis está abierta: "Todavía no hemos ensayado los penaltis. Aún no hemos pensado en eso. En los días más cercanos es cuando ya se ensayan esas cosas", ha avanzado.