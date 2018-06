? El capellán del Real Murcia, Antonio Carpena, se ha enredado con la afición del FC Cartagena tras un comentario en las redes sociales en el que animaba a la afición del Extremadura -rival del equipo albinegro en la fase de ascenso a Segunda- a venir al Cartagonova para todo aquel que no haya podido encontrar la entrada, al indicar que el campo no se llenará. Los aficionados del club cartagenerista no tardaron en reaccionar ante las afirmaciones de Carpena que consideraban de desafortunadas y que lo único que hacía era sacar los pies del tiesto.