Molo se desvincula del Murcia y se marcha al CD El Ejido

Manuel Jesús Casas, más conocido como Molo, se ha desvinculado esta mañana del Real Murcia para fichar por el CD El Ejido. El defensa central, que tenía un año más de contrato con los murcianistas, ha decidido poner fin a su estancia en el club grana, al que llegó en el pasado mercado invernal. Molo se convierte en la primera baja de la plantilla del Real Murcia. No será el único, ya que otros futbolistas seguirán su camino en unos casos al no entrar en los planes de la entidad y en otros porque no están dispuestos a hacer un esfuerzo y reducirse los salarios que tienen firmados. En una nota de despedida en su cuenta de Twitter, Molo habla de que ha tomado la decisión de dejar el Real Murcia por motivos familiares, y es que al firmar por el CD El Ejido, el central regresa así a su tierra.