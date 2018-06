José Ruiz, un viejo conocido que se apunta al nuevo Real Murcia

José Ruiz, un viejo conocido del murcianismo, será el primer fichaje del Real Murcia de Manolo Herrero. El lateral derecho, que el pasado verano ponía fin a su aventura en Nueva Condomina al no ver renovado su contrato, ya tiene un acuerdo con los murcianistas para regresar a la que fue su casa durante dos temporadas, en las que no pudo cumplir el sueño de ascender a Segunda División.

José Ruiz, todo un experto en la división de bronce, donde acumula más de doscientos partidos, será la primera piedra del nuevo proyecto grana, en el que los nombres y los descartes de Segunda quedarán en un segundo plano para apostar por jugadores que conozcan perfectamente la categoría y que encajen dentro del perfil de currantes que quiere Manolo Herrero.

No solo los aficionados granas conocen a la perfección las características del defensa de 28 años, que fue indiscutible para José Manuel Aira en las dos campañas en las que vistió la camiseta del Real Murcia; José Ruiz también es un viejo conocido de Toni Hernández, director deportivo murcianista. Y es que el lateral jugó en la temporada 2014-2015 en el Huracán Valencia, club presidido por el ahora responsable grana.

Desde la ciudad del Turia, el valenciano aterrizaba en Nueva Condomina en verano de 2015, y apenas necesitó tiempo para convertirse en una pieza fundamental del equipo dirigido por José Manuel Aira. Sumó 3.060 minutos en un total de 34 partidos, convirtiéndose en indiscutible en la defensa. Pese al no ascenso, su buen rendimiento llevó a la directiva a renovarle el contrato, continuando un curso más como grana, en el que disputó 26 partidos (2.061'). Solo la llegada de Juanjo en el mercado invernal le apartó de la titularidad, pese a que el valenciano demostró durante esos meses estar en mejor forma que el murciano.

El pasado verano, al no entrar en los planes de Deseado Flores, el lateral derecho hacía las maletas y ponía rumbo a Mallorca, donde se comprometía con el Atlético Baleares. Pese a disputar 31 partidos (2.610 minutos), su aventura en la isla no transcurrió de la forma esperada, y es que los blanquiazules cambiaron el objetivo del play off por la lucha por no descender a Tercera.

Solo un año después de abandonar Nueva Condomina, José Ruiz no ha dudado en atender la llamada de Toni Hernández para sumarse a la plantilla entrenada por Manolo Herrero. El acuerdo, según pudo saber en el día de ayer esta redacción, ya está cerrado, por lo que solo falta esperar a que la entidad grana lo comunique de forma oficial.