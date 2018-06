Monteagudo: "Estamos vivos porque esto no ha terminado todavía"

Monteagudo: "Estamos vivos porque esto no ha terminado todavía"

"Creemos que podemos darle la vuelta a esto", añade

Muchos eran los argumentos para mostrarse pesimista tras el encuentro que el Cartagena perdía ayer ante el Extremadura. No solo el hecho de encajar y no haber logrado un gol que le hubiera dado algo de vida, sino la sensación de un Extremadura mucho mejor en todas las facetas del juego. Sin embargo, la de ayer no era jornada para lamentarse, sino un día para tratar de mandar un mensaje positivo pese a las adversidades que ofreció el encuentro.

«Estamos vivos», «esto no ha terminado aún» o «vamos a ponerlo todo y darle la vuelta», son algunas de las frases que utilizó Alberto Monteagudo tras el partido y en rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación.

«Empezamos bien, pero desde el minuto diez de partido nos costó ubicarnos», argumentaba el técnico de Valdeganga para empezar. «El Extremadura ha estado bien en momentos clave y mejor que nosotros», reconocía en otro instante de la comparecencia pública, en la que señalaba, además, que «ellos mandan dos pelotazos que nos cogen mal y perdemos algo de confianza con la salida del balón. Luego en la segunda parte hemos tratado de tirar los extremos más arriba y tener algo más de presencia en el campo rival».

Reconocía que la aportación del delantero Enric Gallego había dado un punto extra a su equipo. «Es un atacante superpoderoso, que va bien de cabeza, las controla y las peina todas y cuando el balón llega ahí nos hace mucho daño».

«El Extremadura es muy buen equipo, pero creo que nosotros tenemos potencial para ganar la eliminatoria. Podemos jugarles de tú a tú y hay opciones de pasar», explicó el entrenador.

Monteagudo añadía que Diego Benito acababa el partido con problemas musculares, por lo que ahora falta saber si estará o no para el encuentro de vuelta. Y es que al entrenador empiezan a agotársele los recursos en medio campo. Con Sergio Jiménez sancionado y Cordero lesionado, un nuevo contratiempo haría muy complicado tener una línea competitiva en el encuentro más importante de toda la temporada.

«A Jesús Álvaro creo que lo recuperaremos, pero de Cordero no sabemos cómo llegará al final de semana», indicó el entrenador cuando se le preguntaba por los lesionados y las posibilidades de que alguno de ellos esté en el Cartagonova este próximo domingo.

«Estamos llegando a esta fase de la temporada cansados, pero pensamos que podemos darle la vuelta», acabó diciendo el máximo responsable del vestuario cartagenerista.



«No hemos estado cómodos»

Moisés reconocía, por su parte, que el equipo no se había sentido bien en el partido. «No hemos estado cómodos, nos han quitado la pelota y eso lo sentimos», decía el jugador sevillano en la entrevista posterior al encuentro efectuada por BeIN Sport.

El jugador albinegro explicaba, por otro lado, que «ellos han apretado, pero aún así hemos tenido un balón al palo de Aketxe y un gol anulado por un fuera de juego que no había sido. Hemos podido marcharnos con un empate a pesar del mal encuentro que habíamos podido efectuar». Moisés insistía en que a pesar del 1-0 en contra «estamos con muchas opciones de pasar. Es un gol de diferencia solamente», y aprovechaba para mandarle un mensaje a la afición. «Esperamos que la afición llene el domingo el Cartagonova y que aquello sea una caldera para que con su ayuda podamos darle la vuelta, ya que las fuerzas empiezan a flaquear».

Por último, Rubén Cruz añadía que la eliminatoria «está abierta. No nos hemos sentido cómodos en ningún momento y por eso me voy con un sabor amargo. Además el gol que hemos anotado nos lo anula. Ahora vamos a descansar y tenemos muchas ganas de que llegue el domingo para buscar darle la vuelta», dijo en declaraciones a Onda Regional.