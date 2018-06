Valverde: "Hemos cumplido los objetivos"

El ciclista murciano Alejandro Valverde (Movistar), ganador de la Ruta de Occitania francesa hoy, considera que "los objetivos han quedado más que cumplidos", pese a que no pudo ganar la última etapa. "Ha sido una última etapa realmente dura", afirmó, "y en ello hemos tenido la mayor parte de culpa los corredores. Luisle (el muleño Luis León Sánchez) ha arrancado después del descenso, yo me he ido con él y en los kilómetros siguientes he ido colaborando en todo momento, ya que tampoco podía dejarle toda la responsabilidad si teníamos opciones de pelear la etapa".

"En los últimos repechos", explica el murciano en un comunicado del Movistar, "él ya venía un poco más justo e iba regulando para llegar lo más lejos posible con opciones, pero se nos han echado encima y en el sprint he arrancado tarde, a falta de 200 metros, y ha terminado por pasar Roux".

Valverde acabó segundo la última etapa, pero advirtió: "Hay que estar contentos al fin y al cabo, puesto que se ha ganado la vuelta y eso me reafirma sobre mi estado de forma, después de no poder competir en Suiza por enfermedad. Creo que tanto yo como el equipo hemos hecho un trabajo excepcional y los objetivos han quedado más que cumplidos; veníamos con idea de lograr una buena preparación y si se podía, además, luchar por el triunfo, como ha sucedido".