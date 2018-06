Sadiel Rojas: "No quiero jugar con los mejores, prefiero ganarles"

Sadiel Rojas tiene asumido que es el jugador más querido por la afición del UCAM Murcia y el más odiado por los rivales. «Ya me pasaba en Estados Unidos y en la República Dominicana», dice. En esta entrevista hace balance del año y pide al club un entrenador con carácter para sustituir a Ibon Navarro.

Sadiel Antonnio Lucciano Rojas (Wichita, Kansas; 16 de julio de 1989) llegó en el verano de 2014 a Murcia para ser el quinto alero del UCAM. Fue una apuesta de futuro del director general, Alejandro Gómez, un jugador sobre el que no había puestas expectativas a corto plazo. Cuatro campañas después, sigue en la ciudad, es el componente de la plantilla con quien más se identifica el público del Palacio, y tiene contrato para el próximo curso. Rojas hace en esta entrevista en exclusiva para LA OPINIÓN, acompañado por su perro Romeo, que compró hace dos años en Valencia y con quien pasea a diario por el centro de la ciudad, un repaso a su etapa en el UCAM y, sobre todo, a lo vivido esta campaña.

¿Esta temporada ha sido la mejor de su estapa en Murcia, en la que más ha disfrutado?

Llevo aquí cuatro años y en el último he disfrutado mucho. Pero me gusta más cuando peleamos por cosas importantes como el play off. Para mí los play off son muy importantes. Llegar a la Champions y jugar la Final Four es lo mejor que hemos hecho hasta ahora, pero poder ganar en la pista del Real Madrid en una eliminatoria es mi meta siempre. Aunque este año no ha podido ser , he disfrutado muchísimo por la fuerza y las ganas de la plantilla.

Habla del Real Madrid. ¿Le dio muchas vueltas a esos dos tiros libres que falló en el WiZink Center?

Después de esos dos tiros libres ante el Real Madrid me dirigí a mis compañeros antes de empezar la prórroga y les dije que íbamos a ganar. Ellos no me podían ver en ese momento con la cabeza abajo, tenía que mostrarme más fuerte. Les dije que yo no pensaba en los tiros libres, que solo pensaba en ganar. En la prórroga metí dos triples y tuvimos opciones, pero luego anotó Thompkins y por eso se llevaron la victoria. Pero en todo momento pensábamos en ganar el partido, tanto yo como el resto del equipo.

¿Muchas veces se siente responsable del estado anímico del equipo, cree que siempre tiene que sonreír?

No siempre hay que estar sonriendo, a veces no es necesario. Algunas veces necesitamos la versión más fuerte de todos los jugadores. Mira a Kevin Tumba, por ejemplo. Pienso que él siempre responde. Si alguna vez falla, en la siguiente jugada va a ir otra vez fuerte a por el rebote como lo hace siempre, sin pensar en lo que ha ocurrido anteriormente. Algunos jugadores necesitan ayuda para sacar la energía y yo intento que hagan eso.

Pero usted ha tenido incluso discusiones en medio de la pista con compañeros. ¿No le dicen los compañeros que es muy pesado?

Es que esas cosas son necesarias, pienso que son necesarias. Si el entrenador no se enfada o no llama la atención a algún jugador en una jugada que ha salido mal, no es bueno, pero pienso que uno tiene que tomar responsabilidades. Yo tengo la necesidad de ayudar a mis compañeros porque son mis hermanos. Son como mi familia, y si lo hace un jugador, a veces es más fácil que si lo hace el entrenador. Además, a mis compañeros les gusta porque saben que yo solo quiero ganar. Nunca se lo toman como algo personal porque saben que es por el bien del equipo. Si Sadiel te grita es solo por el bien del equipo, no por él.

¿Se fija en sus estadísticas?

No miro las estadísticas. Solo miro el resultado final, si hemos ganado o perdido.

Bueno, pero sabrá que en el último partido de liga ACB cogió 17 rebotes.

Sí, luego lo vi en la página web de la ACB y en las redes sociales, que había cogido 17 rebotes, pero cuando acabó el partido yo no lo sabía. Después de los encuentros, cuando perdemos, como fue ese caso, siempre estoy enfadado. En los minutos finales te puede afectar el cansancio, pero yo intento coger rebotes y meter triples hasta el último segundo. Cuando todo va mal no me rindo, tenemos que seguir fuertes para ganar. De nada vale que yo coja todos los rebotes si al final no ganamos.

Imagino que ya tendrá asumido que es el jugador más querido de Murcia y odiado por las aficiones rivales de los equips de ACB.

Sí, lo sé. Y no solo de España, de muchos países de Europa también, sobre todo después de lo de este año en la Champions. Estoy acostumbrado a esto, en Estados Unidos ya me pasaba y en la República Dominicana también. Todos los rivales de los Leones de Santo Domingo me odiaban, es algo normal para mí.

Ahora que han pasado ya unos años, ¿qué recuerda del día que le dijeron que en Murcia le ofrecían la posibilidad de jugar en España?

Yo no conocía nada de Murcia antes de venir aquí. Después de ganar la Liga de Desarrollo le dije a mi agente que quería ir a la NBA o la ACB, y entonces me fui a la Summer League con Indiana Pacers, que fue cuando recibí la oferta del UCAM. Cuando era niño, y en la universidad, sabía que eran las dos ligas más importantes del mundo, no conocía otras europeas y por eso quería en la ACB o en la NBA.

¿Y ahora piensa que acertó?

Es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Durante el año vamos muchas veces a Madrid o a Valencia, que tiene buen tiempo, y son ciudades bonitas, pero no te tratan como aquí. La gente en Murcia es muy simpática. Antes de ser tan conocido la gente me trataba de la misma forma que lo hace ahora. A mis padres les encanta, este año vivo en el centro y eso les gusta mucho. Además, dentro del club, Alejandro Gómez y yo tenemos un carácter similar. No quiero jugar con los mejores, quiero jugar contra los mejores, siempre. Esta es la meta, te puede llamar el Madrid o el Barcelona, vale, pero es mejor ganarles a ellos y hacer historia. Este año el Real Madrid nos tenía miedo porque pienso que hemos sido el único equipo que ha estado a punto de ganarle dos veces. Ha sido muy fácil su camino en el play off esta temporada, pero si se hubieran enfrentado a nosotros...

Esta semana hemos conocido que Ibon Navarro no seguirá en el equipo. ¿Cómo ha recibido esa noticia?

Con Ibon hemos recorrido un camino muy bueno esta temporada, pero hay que contar con la gente que se sube al barco. Está claro que a mí me hubiera gustado contar con el mismo entrenador en los cuatro años que he estado aquí, pero no se puede pensar en eso. Hemos cambiado de entrenador cuatro veces y el equipo ha seguido en la misma línea.

¿Se ha sentido respaldado por Ibon en los momentos en los que han arreciado desde otros puntos de España las críticas hacia usted?

Los entrenadores que me conocen, los que trabajan día a día conmigo, ven que hay situaciones que no son justas. Es fácil porque lo ven todos los días. Ellos conocen cómo trabajo y mi forma de entrenar, aunque la gente de fuera diga que Sadiel es agresivo o juega duro. Pero cuando tú me conoces sabes que no soy así, realmente juego al límite y lo hago solamente para ganar. Nunca tengo intención de lesionar a nadie, yo entreno de la misma forma con mis compañeros. Ibon a veces se enfadaba porque en algunas situaciones de partido me necesitaba y no me podía utilizar por las faltas personales, y sabía que eso era malo para todos.

¿Y ahora qué piensa de esa jugada que Pedro Martínez, entrenador del Baskonia, puso en su twitter contra usted?

Cuando veo mis 'highlights' siempre se puede ver que estoy en el suelo cuando meto un triple, pero sin embargo nunca veo esos vídeos en las redes sociales. Pocas veces pitan falta y no hago nada diferente a los demás. Tiro con los pies hacia adelante saliendo del cilindro, como hacen muchos otros jugadores, y siempre es algo fortuito. Luego los entrenadores rivales me acusan de flooping o veo el vídeo de Sasu Salin y pienso que es broma. Pero no pasa nada, nosotros ganamos al Baskonia en casa, así que no lo tomo en serio.

¿Qué tipo de entrenador le gustaría tener la próxima temporada?

No conozco a todos los entrenadores de la ACB, pero todos los de España son buenos. Tienen diferentes estilos y éticas de trabajo, pero me gustan entrenadores fuertes, técnicos que te motivan cada día y que te hablen frente a frente. A algunos entrenadores no les hace falta porque trabajan otras cosas, pero me gustan los que tienen cojones (risas). Es como la vida, si no ganamos nos vamos enfadados. Además, muchas veces cuando ganas también necesitas enfadarte para seguir haciendo las cosas bien. Quiero un entrenador fuerte para este momento y con carácter.

¿Con los árbitros se lleva ya un poco mejor?

Sí, sí. Con los árbitros me llevo mejor personalmente, aunque es verdad que en Atenas acabé muy disgustado. Pero no podemos tener en cuenta ese partido porque en realidad no jugamos bien. Cuando estamos bien podemos ganar a cualquiera, pero necesitamos a todos. Ese día yo fui el segundo máximo anotador por detrás de Benite, eso es una locura, no jugamos bien.

Vamos, que cree que no hacen faltan sus puntos para ganar los partidos.

No pienso en mis puntos ni en los rebotes, solo en lo que necesita el equipo de mí. Pienso en el ritmo y en la intensidad del partido, no en meter puntos. Cuando meto 20 puntos la gente piensa que ganaremos porque Sadiel ha metido muchos puntos, pero si hago tantos es que no he hecho otras cosas, por eso este equipo necesita en este momento mi mejor versión.

¿Considera ahora que ha acabado la temporada que realmente le han perjudicado mucho los árbitros?

Con los árbitros me llevo mejor ahora, y con el equipo creo que tal vez le tratan igual. ¿Sabes lo que pasa? Si nosotros ganamos algo alguna vez será sin la ayuda de nadie, así que seremos campeones reales. No necesitamos ayudas de árbitros ni de nadie, si ganamos es porque hemos jugado bien.

Cuando llegó a España se fue a vivir a Altorreal, pero ahora se ha comprado una casa en la Plaza de las Flores. ¿Por qué ese cambio?

Antes vivía en Altorreal, pero este año me he mudado a un piso junto a la Gran Vía, cerca de aquí, de la Plaza de las Flores, y me encanta. Quería comprarme una casa y me la he comprado aquí. Cuando bajo cada día a caminar con Romeo la gente me saluda, eso es lo mejor que hay en la vida. Además, hay muchos restaurantes y no te sientes solo. Eso es lo más importante. No es bueno vivir solo, cuando paseo a Romeo hablo por lo menos con diez personas al día. Antes pasaba el tiempo con los videojuegos y demás, pero ahora no tengo tiempo para nada. Hablo con toda la gente y nunca me aburro.

Vamos, que está totalmente identificado con la ciudad.

En el centro tienes buenos restaurantes y cada mes hay una fiesta en la Gran Vía (risas). Me gusta mucho más vivir en el centro, así conozco más la ciudad. Me encanta pasear y ver los edificios porque los miro y después busco información de ellos. De la Catedral, de la iglesia de San Bartolomé? ¿sabes qué es una de las más antiguas? Estoy estudiando la cultura de Murcia y creo que la ciudad va a crecer mucho. Ahora, con la apertura del aeropuerto internacional mi madre va a poder venir más a menudo porque aterrizará a quince minutos de la ciudad. Va a ser perfecto, igual que pasa con el tren. A veces ella ha tenido que coger el tren en Madrid y ha tardado mucho para llegar hasta aquí, pero ahora va a venir más rápida. Murcia va a mejorar con el aeropuerto y el AVE.