Pies de plomo antes de echar a volar

El conjunto albinegro cuenta con la duda de Jesús Álvaro y con hasta seis jugadores apercibidos por cartulinas amarillas.

El FC Cartagena inicia esta tarde la segunda oportunidad que andaba esperando desde el 'mazazo' recibido ante el Rayo Majadahonda con el gol encajado en propia meta en el último segundo. Un mal trago que ya ha digerido después de la eliminatoria ante el filial del Celta, que se resolvió hace siete días con el gol de falta de José Gaspar, y que ha devuelto al Cartagena a la rutina. Los albinegros tratarán de poner la primera piedra hacia a la Segunda División esta tarde con su visita al Francisco de la Hera, a las 18.30 horas ( BeIN LaLiga), donde saltarán al césped el único objetivo de obtener un buen resultado que les permita convertir el Cartagonova la próxima semana en una sala de fiestas.

Sin embargo, para poder abrir el champagne y tirar el confeti, el Cartagena deberá hacer los deberes primero en casa del Extremadura. La plantilla que dirige Alberto Monteagudo, entrenador albinegro, ha viajado al completo con el propósito de dar el primer paso hacia la recompensa por la que lleva peleando desde el pasado mes de agosto. El técnico manchego contará con la única duda del lateral izquierdo Jesús Álvaro hasta el último momento, por unas molestias musculares que ya arrastra desde hace unos días pero que han empeorado después de disputar la vuelta ante el Celta B hace una semana. En caso de que no participe en el choque, se uniría a las bajas ya conocidas de Cristo Martín, Adama y Cordero -también con unas molestias físicas que le obligaron a retirarse el último partido-. Además, el Cartagena contará con hasta seis futbolistas que arrancarán el partido de esta tarde con riesgo de perderse el último y definitivo que podría valer un ascenso, aunque eso no es un problema que preocupe a Monteagudo.

«No podemos jugar pensando en que nos pueden faltar en la vuelta seis jugadores, porque sería mortal», afirmó en la previa el entrenador albinegro, quien no dio pistas del esquema que utilizará, si volverá a emplear una línea de cinco defensas, o si la posible baja por lesión del lateral zurdo condicionará totalmente el dibujo. El propio Jesús Álvaro, Mejías, Ruibal, Owusu, Chavero y Gaspar son los jugadores que en caso de ver una cartulina amarilla se perderían el choque de vuelta del próximo domingo en el Cartagonova. El cuadro albinegro buscará regresar con un resultado positivo que le allane el camino en la vuelta, pero, sobre todo, anotando siempre goles que puedan tener doble valor en caso de empate al ser la ida fuera de casa. No obstante, mantener la portería a cero también será importante, tal y como acabó ocurriendo ante el Celta B tanto en el duelo de ida como en el de vuelta.

El Extremadura, por su parte, se presenta en la 'final' de este play off de ascenso a la categoría de plata después de un año cargado de altibajos. Hasta tres entrenadores distintos han pasado por su banquillo para terminar consiguiendo el billete hacia las eliminatorias casi sobre la bocina -al conquistar la cuarta posición del grupo IV- tras el regreso de Juan Sabas, primer técnico despedido por el conjunto extremeño esta temporada y que volvió a su banquillo en mayo.

En sus dos enfrentamientos en liga este curso, el Cartagena no conoce la derrota. Los albinegros arañaron un empate en el Francisco de la Hera (1-1) en noviembre con un tanto de Kuki Zalazar, mientras que en el Cartagonova vencieron por 3-2 gracias a los goles de Aketxe y Rubén Cruz -por partida doble-. Una combinación que, en caso de repetirse, acabaría con el cuadro albinegro en el fútbol profesional. El Cartagena deberá superar también el ambiente preparado en Almendralejo, donde se colgó el cartel de no hay billetes para animar a un equipo que viene de eliminar al Mirandés en la semifinal del play off, también campeón de grupo y que perdió la eliminatoria de campeones ante el Mallorca, con el centrocampista Giovanni Zarfino en un gran estado de forma tras anotar dos goles.



Pantalla gigante en el Palacio de los Deportes para seguir el choque

Como ya ocurrió en el partido frente al Rayo Majadahonda, la concejalía de Deportes del Ayuntamiento instalará de nuevo en la pista central del Palacio de Deportes una pantalla gigante de 18 metros cuadrados (6x3) para que todos aquellos aficionados que lo deseen, puedan ver el partido de ida de la final por el ascenso a Segunda División entre el Extremadura y el FC Cartagena, que dará comienzo a las seis y media. Las puertas del pabellón se abrirán a las cinco y se podrá acceder de forma gratuita. El Ayuntamiento advierte que no se podrán introducir bebidas alcohólicas ni envases de plástico para garantizar la seguridad. Además, unos 400 aficionados estarán en las gradas del Francisco de la Hera.