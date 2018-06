El TAD deniega el recurso por Sergio Jiménez, que tampoco podrá jugar en el Cartagonova

El FC Cartagena, después de agotar todas las vías federativas, recurrió al Tribunal Administrativo del Deporte para tratar de reducir la sanción de cuatro partidos que le impuso Competición a Sergio Jiménez por la expulsión que sufrió en el partido de vuelta de la eliminatoria de Campeones ante el Rayo Majadahonda. Sin embargo, el recurso presentado por la entidad que preside Paco Belmonte no atendió el mismo y el futbolista de Los Belones no solo podrá jugar mañana en el Francisco de la Hera, sino que tampoco podrá disputar el choque de vuelta del domingo 24 en el estadio Cartagonova (18.30 horas). En el acta del encuentro, el árbitro reflejó que la expulsión fue por «agredir a un rival con el puño no estando el balón en juego». Alberto Monteagudo decidió incluir ayer en la convocatoria al jugador con la esperanza de que prosperara el recurso, pero finalmente no podrá estar en el banquillo mañana tarde en Almendralejo.