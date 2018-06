"No podemos jugar pensando en que nos pueden faltar en la vuelta seis jugadores"

El Fútbol Club Cartagena vuelve a estar ante un momento histórico. Como ya ocurrió frente al Rayo Majadahonda, se encuentra a 180 minutos de regresar a Segunda División. Pero para pensar en acabar con el maleficio del Cartagonova, los hombres de Alberto Monteagudo deben lograr un buen resultado mañana (18.30 horas) en la ida, donde se encontrarán un ambiente de gala, con el estadio Francisco de la Hera lleno.

El choque de ida también encierra otros peligros. Hasta seis jugadores albinegros están apercibidos de sanción -Jesús Álvaro, Mejías, Ruibal, Owusu, Chavero y Gaspar-, pero esta circunstancia, según Alberto Monteagudo, no va a condicionar la alineación que presentará: «No podemos jugar pensando en que nos pueden faltar en la vuelta seis jugadores, porque sería mortal», afirmó ayer en rueda de prensa el preparador albinegro, quien no dio pistas del esquema que utilizará, si volverá a emplear una línea de cinco defensas, o si la posible baja por lesión del lateral zurdo Jesús Álvaro condicionará totalmente el dibujo.

El manchego admite que «el Cartagena de hace tres meses -cuando se enfrentó en liga al Extremadura- jugaba un puntito mejor, pero ahora compite más, somos más competitivos, pero quizás tenemos un poco menos de finura futbolística», para añadir que otra gran diferencia con respecto al encuentro de liga donde se impusieron los albinegros por 3-2 está en que «ahora el año está en dos partidos y ellos tienen la ilusión de conseguir algo», pero que cuando se vieron con anterioridad las caras «ellos se habían metido en una vorágine» de malos resultados.

El entrenador del Cartagena también huyó de la vitola de favorito que se le otorga a su equipo por haber quedado primero en la liga regular: «No somos superiores», decía en alusión a unas declaraciones «que el otro día hizo Juan Sabas diciendo que yo había comentado que éramos superiores», recordando también que «el Extremadura está hecho para ascender y firmó futbolistas que no pudimos tener nosotros por el tema económico. Le hemos ganado aquí en liga en un partido donde estuvimos muy bien, pero ellos se pusieron 3-2 y casi nos empatan. Ahora tienen una dinámica muy buena porque el día del Deportivo B estaban fuera y al final se metieron, algo que han celebrado como casi un ascenso. Pero nosotros es verdad que ahora tenemos el aliciente de que nos vimos en Segunda y volvemos donde estuvimos, a dos partidos de ascender con la dificultad que entraña eso», expresó.

Del rival, al margen del goleador Enric Gallego, destacó al extremo Jairo: «Es un futbolista al que veo con un ritmo diferente a los que están ahí, además de Enric Gallego. Son los dos mejores jugadores que tienen a día de hoy. Si dan la buena versión, tenemos que estar a un nivel altísimo porque su parte de arriba está al nivel de la nuestra», afirmó Monteagudo, quien también recordó que «cuando nosotros nos ponemos delante en los partidos, hemos ganado diez de los últimos once. Marcar uno o dos goles fuera es muy importante, pero contra el Majadahonda quedamos 2-1 y luego se demostró que no era tan bueno el resultado. Hay que meter nuestro gol o los que podamos, pero en Vigo no metimos y hemos pasado».

El gran ambiente que se vivirá en el Francisco de la Hera no preocupa en exceso a Monteagudo, pero sí la temperatura que se espera a la hora del encuentro: «Me preocupan más los 36 grados que el campo lleno. Ambiente más caliente que en Murcia no nos vamos a encontrar», afirmó, para puntualizar que «el ambiente que vamos a vivir es sano, de fiesta. De los 35.000 habitantes de Almendralejo, se van a meter 10.000 en el campo. Es un ambiente bonito, que al futbolista le gusta jugar. No hay jugador que tenga miedo a eso porque es una alegría jugar los domingos con 10.000 y ojalá que en el partido de vuelta tengamos nosotros 14.000 y seamos capaces de ascender en Cartagena, porque sería romper con muchos mitos en este campo», argumentó.

El desgaste físico será otro factor fundamental. «Cuando acabamos el partido ante el Celta B, el equipo estaba tieso, y más cuando lo había dado todo, pero ahora estamos mejor. Muchos jugadores llevan 43 partidos como titulares, que es una barbaridad. Ha coincidido que hemos llegado muy lejos en Copa, Liga y play off, y tras el varapalo que sufrimos en Madajadonda, estábamos jodidos físicamente», destacó un técnico que no podrá contar mañana con los lesionados Cordero, quien podría llegar a tiempo para el partido de vuelta, y Cristo. Además, Adama y Sergio Jiménez están sancionados.